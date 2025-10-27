Referéndum por los fueros: Se impuso el SI por el 63.61%

Los datos del referéndum por los fueros recién se cargaron a las 5 de la mañana, algo que todavía no pudo ser explicado por los responsables del escrutinio provincial, que también incluyó la consulta de reforma de Carta Orgánica de Puerto Madryn y la elección del Consejo de la Magistratura de algunas secciones judiciales.

El SI a la eliminación de los fueros recibió 183968 votos (63,61%) , el NO 105259 votos 36,39%)

En Comodoro Rivadavia el «Sí» obtuvo el 68,68% de los votos (64343 votos), y el «No» obtuvo el 31,32% (29337 votos).

En Rada Tilly, el «Sí» obtuvo el 80,45% de los votos (7448 votos), mientras que el «No» obtuvo el 19,55% (1810 votos).