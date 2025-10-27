Desde la prisión domiciliaria, Kueider lanza un mensaje bomba sobre las elecciones

Desde su prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, el exsenador nacional Edgardo Kueider reapareció en redes sociales para elogiar el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina. Kueider, imputado en Paraguay y Argentina por presunto lavado de dinero y otros delitos, compartió una foto suya en el Senado desplegando una boleta única de gran tamaño.

En su publicación en X (antes Twitter), el exlegislador expresó: «Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia».

Kueider critica a la Justicia y habla de «causas inventadas»

Además de celebrar la BUP, Kueider denunció lo que considera una persecución política. «Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causas judiciales inventadas por sectores políticos que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad. El tiempo y la verdad siempre van a triunfar», escribió.

El exsenador también felicitó a los ciudadanos: «A los legítimos triunfadores de este día, que son ni más ni menos que los ciudadanos que ejercieron con total libertad y transparencia su derecho a elegir y ser elegidos».

Contexto de su detención

Kueider fue arrestado en la triple frontera, en el Puente de la Amistad entre Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil), cuando intentaba ingresar con una mochila que contenía 211.102 dólares sin declarar, ocultos en el asiento trasero de su auto. Actualmente, permanece bajo prisión domiciliaria en Paraguay mientras avanza la investigación por presunto lavado de dinero y otros delitos.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/10/27/desde-la-prision-domiciliaria-edgardo-kueider-envio-un-insolito-mensaje-sobre-las-elecciones/