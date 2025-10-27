La Libertad Avanza se quedó, con sus aliados, con el control del Senado

La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo en las Elecciones Legislativas 2025 . La fuerza oficialista se impuso a nivel país con más del 40% de los votos y así se quedó con muchas de las bancas en la Cámara de Diputados y Senadores.

En la Cámara de Diputados:

La Libertad Avanza: 40,84%, 64 bancas

Fuerza Patria: 24,50, 31 bancas

Provincias Unidas: 5,12%, 5 bancas

Frente de Izquierda: 3,37%, 3 bancas

El Senado

La Libertad Avanza: 42,68% – 13 bancas

Fuerza Patria: 23,20% – 6 bancas

Frente Cívico: 5,24% – 2 bancas

Fuerza Entre Ríos: 5,37% 1 banca

Primero los Salteños: 3,54% – 1 banca

La Neuquinidad: 2,30% – 1 banca

La Libertad Avanza ganó las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Mientras tanto, Fuerza Patria lo hizo solo en: Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en el recinto.