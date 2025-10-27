Close Menu
lunes, octubre 27
País

La Libertad Avanza se quedó, con sus aliados, con el control del Senado

SaulBy No hay comentarios2 Mins Read
La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo en las Elecciones Legislativas 2025. La fuerza oficialista se impuso a nivel país con más del 40% de los votos y así se quedó con muchas de las bancas en la Cámara de Diputados y Senadores. 

En la Cámara de Diputados:

  • La Libertad Avanza: 40,84%, 64 bancas
  • Fuerza Patria: 24,50, 31 bancas
  • Provincias Unidas: 5,12%, 5 bancas
  • Frente de Izquierda: 3,37%, 3 bancas

 

mapa

 

El Senado

  • La Libertad Avanza: 42,68% – 13 bancas
  • Fuerza Patria: 23,20% – 6 bancas
  • Frente Cívico: 5,24% – 2 bancas
  • Fuerza Entre Ríos: 5,37% 1 banca
  • Primero los Salteños: 3,54% – 1 banca
  • La Neuquinidad: 2,30% – 1 banca

 

mapa

La Libertad Avanza ganó las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Mientras tanto, Fuerza Patria lo hizo solo en: Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en el recinto.

