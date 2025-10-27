Boca vs. Barracas Central: La batalla decisiva por la Copa Libertadores

Boca Juniors visita hoy a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Este encuentro, parte de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, arranca a las 16:00 y se transmite por ESPN Premium.

El equipo de Claudio Úbeda necesita ganar para mejorar su posición. Tras una derrota reciente, Boca está quinto en la tabla anual, fuera de la zona directa para el torneo continental.

Bajas importantes en Boca

Boca tendrá ausencias notables: Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, quien se lesionó en un entrenamiento. Su puesto podría ir al juvenil Milton Delgado, destacado en la Selección Sub-20.

Barracas Central busca la sorpresa

El local, dirigido por Rubén Insúa, quiere cerrar el torneo con una victoria. En diez partidos oficiales contra Boca, nunca ganó (nueve triunfos xeneizes y un empate), lo que marca a Boca como favorito.

Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca hasta el final del campeonato. (Foto: X @Tato_Aguilera)

AUSENCIA DE PESO. Rodrigo Battaglia se lesionó y no estará en el choque entre Boca y Barracas Central. (REUTERS/Marco Bello)

Formaciones probables

Barracas Central: Ledesma, Barrios, Insúa, Demartini, Rak, Jappert, Ruiz, Tapia, Miloc, Candia, Bruera.

Boca Juniors: Marchesín, Blanco, Costa, Di Lollo, Barinaga, Paredes, Delgado, Palacios, Aguirre, Merentiel, Giménez.

Cómo ver el partido en vivo

En Argentina, por ESPN Premium. También en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Fuente:https://tn.com.ar/deportes/futbol/2025/10/27/boca-se-enfrenta-a-barracas-central-en-un-partido-clave-por-la-clasificacion-a-la-copa-libertadores-hora-y-tv/