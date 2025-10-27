Milei celebró el  triunfo y aseguró que nuevo Congreso argentino será «el más reformista»

El presidente, Javier Milei, aseguró que la nueva conformación del Congreso que se estrenará a partir de diciembre en virtud de los resultados de las elecciones parlamentarias nacionales del domingo, en las que triunfó su partido, permitirá introducir reformas de calado como nunca antes en la historia.

«A partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina», afirmó el mandatario ante sus simpatizantes en el búnker de La Libertad Avanza (ultraderecha) de la capital argentina.

El partido gobernante, que se impuso en 15 de los 24 distritos del país y logró una ventaja de casi nueve puntos de diferencia frente a la alianza peronista Fuerza Patria y otras agrupaciones afines, aumentará de 37 a 101 sus escaños en la Cámara de Diputados y pasará de tener 6 a 20 bancas en el Senado.

El mandatario calculó que con el apoyo que pueda recibir de otras fuerzas aliadas podría «defender las reformas ya hechas e impulsar las que todavía faltan», de modo que podrían «sentarse a discutir las bases para una Argentina distinta».

«Hoy pasamos el punto bisagra y comienza la construcción de la Argentina grande», celebró Milei acompañado en el escenario por el asesor presidencial Santiago Caputo, y por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los resultados en varias jurisdicciones muestran «que las segundas fuerzas no fueron el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial, oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas y a los que uno mas uno les da dos», ironizó el presidente, rodeado también por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los principales candidatos del oficialismo en la capital argentina.

El mandatario agradeció la labor de varios de sus ministros, entre los que destacó a quien ejerció como titular de la cartera de Relaciones Exteriores hasta su dimisión esta semana, Gerardo Werthein, al señalar que consiguió «algo inédito, porque nunca EEUU brindó un apoyo de semejante calibre», en alusión a la asistencia financiera del Gobierno de Donald Trump.

El presidente señaló también que «dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado», al constatar la victoria de su partido incluso en la provincia de Buenos Aires (este), donde se impone por casi un punto porcentual a la alianza Fuerza Patria (peronista), cuyo referente es el gobernador de esa jurisdicción, Axel Kicillof.

La preeminencia del oficialismo en esta jurisdicción era inesperado, pues hace mes y medio perdía por más de 13 puntos frente al peronismo que encabezaba Kicillof en las elecciones legislativas locales del 7 de septiembre.

El jefe de Estado destacó además como un hecho histórico la implementación de la Boleta Única de Papel, que contiene a todas las fuerzas que compiten en cada distrito con sus respectivos candidatos.

La Libertad Avanza, que fue la única fuerza que se presentó en todos los distritos del país con la misma sigla, recibe un apoyo contundente a casi dos años de haber asumido su gestión.

El oficialismo se impuso en el sur, en las provincias patagónicas de Neuquén (suroeste), Río Negro (sur) y Chubut (sur), así como en las del norte, como Salta, Jujuy, Chaco y Misiones (noreste).

La Rioja, San Luis, al oeste, como Entre Ríos, en el litoral (este) también otorgaron su confianza al partido que gobierna Javier Milei.

El peronismo mantendrá el número que tiene en la Cámara de Diputados, al poner en juego y renovar 46 escaños.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, cifró en 68,5 por ciento la participación en estas elecciones, lo que representa la concurrencia más baja desde el regreso de la democracia en 1983 y una asistencia casi tres puntos porcentuales más baja que la registrada en los comicios legislativos generales de 2021, cuando votó más del 71 por ciento del padrón.

Más de 35,9 millones de argentinos, de un total de 46,3 millones de habitantes, fueron habilitados para sufragar en estos comicios.

En Argentina, los mandatos de los diputados duran cuatro años y el cuerpo legislativo se renueva por mitades cada dos años. En el caso de los senadores, el mandato es de seis años y la cámara se renueva por tercios cada dos años.

Las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 10 de diciembre, cuando el Gobierno cumplirá la mitad de su mandato. (Sputnik)