Clausuraron un autoservicio en Las Flores por vender alcohol durante la veda electoral

Personal de la Seccional Cuarta de Policía intervino este domingo 26 de octubre cerca de las 18:50 horas, cuando dos hombres fueron observados saliendo del “Autoservicio Mayo”, en el barrio Las Flores, con un pack de cerveza Quilmes en su mochila.

Los agentes procedieron a identificar a los individuos, quienes mostraron el comprobante de compra y señalaron que la bebida alcohólica había sido adquirida momentos antes dentro del local comercial.

Ante esta situación, se dio aviso a personal de Fiscalización Municipal, que labró el acta correspondiente y procedió a la clausura del comercio, en infracción a la Ordenanza Municipal N° 8787/06, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante la veda electoral.

Además, la Policía de Chubut confeccionó un acta por infracción al Código Electoral Nacional, dando intervención al Juzgado Federal.

Participaron del procedimiento el subsecretario de Fiscalización, Alejandro Esain, y el secretario federal electoral, Dr. Enrique Kalteinmeier, quien fue notificado telefónicamente del hecho.