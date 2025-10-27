Jornada fría pero con cielo despejado en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia amaneció este lunes 27 de octubre con una temperatura de 5.2°C, sensación térmica de 1.8°C y cielo ligeramente nublado, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viento sopla desde el sudoeste a 17 km/h, con humedad del 51 %, presión atmosférica de 1028.4 hPa y visibilidad de 30 km. El sol salió a las 06:14 y se ocultará a las 20:15.

Pronóstico para hoy

Mañana: Parcialmente nublado, temperatura mínima de 6°C, sin lluvias.

Tarde: Algo nublado, máxima de 12°C, viento leve del sudoeste.

Noche: Cielo algo nublado con viento del norte y ráfagas de hasta 59 km/h.

Pronóstico extendido

Martes: Mín. 5°C / Máx. 18°C – Cielo algo nublado.

Miércoles: Mín. 12°C / Máx. 21°C – Parcialmente nublado.

Jueves: Mín. 12°C / Máx. 25°C – Jornada cálida.

Viernes: Mín. 14°C / Máx. 23°C – Cielo variable.

Sábado: Mín. 12°C / Máx. 21°C – Nubosidad parcial.

Domingo: Mín. 8°C / Máx. 14°C – Descenso de temperatura.

El inicio de semana se presenta frío pero sin lluvias, con condiciones estables y cielos despejados.

Hacia mitad de semana se espera un ascenso progresivo de la temperatura, que podría alcanzar los 25°C el jueves, mientras que el domingo volverían las condiciones frescas y nubladas.