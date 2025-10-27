Close Menu
lunes, octubre 27
Ciudad

Jornada fría pero con cielo despejado en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con leve aumento de temperatura.
Comodoro Rivadavia amaneció este lunes 27 de octubre con una temperatura de 5.2°C, sensación térmica de 1.8°C y cielo ligeramente nublado, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viento sopla desde el sudoeste a 17 km/h, con humedad del 51 %, presión atmosférica de 1028.4 hPa y visibilidad de 30 km. El sol salió a las 06:14 y se ocultará a las 20:15.

Pronóstico para hoy

Mañana: Parcialmente nublado, temperatura mínima de 6°C, sin lluvias.

Tarde: Algo nublado, máxima de 12°C, viento leve del sudoeste.

Noche: Cielo algo nublado con viento del norte y ráfagas de hasta 59 km/h.

Pronóstico extendido

  • Martes: Mín. 5°C / Máx. 18°C – Cielo algo nublado.

  • Miércoles: Mín. 12°C / Máx. 21°C – Parcialmente nublado.

  • Jueves: Mín. 12°C / Máx. 25°C – Jornada cálida.

  • Viernes: Mín. 14°C / Máx. 23°C – Cielo variable.

  • Sábado: Mín. 12°C / Máx. 21°C – Nubosidad parcial.

  • Domingo: Mín. 8°C / Máx. 14°C – Descenso de temperatura.

El inicio de semana se presenta frío pero sin lluvias, con condiciones estables y cielos despejados.
Hacia mitad de semana se espera un ascenso progresivo de la temperatura, que podría alcanzar los 25°C el jueves, mientras que el domingo volverían las condiciones frescas y nubladas.

