Jornada fría pero con cielo despejado en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia amaneció este lunes 27 de octubre con una temperatura de 5.2°C, sensación térmica de 1.8°C y cielo ligeramente nublado, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El viento sopla desde el sudoeste a 17 km/h, con humedad del 51 %, presión atmosférica de 1028.4 hPa y visibilidad de 30 km. El sol salió a las 06:14 y se ocultará a las 20:15.
Pronóstico para hoy
Mañana: Parcialmente nublado, temperatura mínima de 6°C, sin lluvias.
Tarde: Algo nublado, máxima de 12°C, viento leve del sudoeste.
Noche: Cielo algo nublado con viento del norte y ráfagas de hasta 59 km/h.
Pronóstico extendido
Martes: Mín. 5°C / Máx. 18°C – Cielo algo nublado.
Miércoles: Mín. 12°C / Máx. 21°C – Parcialmente nublado.
Jueves: Mín. 12°C / Máx. 25°C – Jornada cálida.
Viernes: Mín. 14°C / Máx. 23°C – Cielo variable.
Sábado: Mín. 12°C / Máx. 21°C – Nubosidad parcial.
Domingo: Mín. 8°C / Máx. 14°C – Descenso de temperatura.
El inicio de semana se presenta frío pero sin lluvias, con condiciones estables y cielos despejados.
Hacia mitad de semana se espera un ascenso progresivo de la temperatura, que podría alcanzar los 25°C el jueves, mientras que el domingo volverían las condiciones frescas y nubladas.