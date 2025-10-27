Torres habló de polarización y valoró el triunfo en el referéndum

El gobernador Ignacio Torres explicó la derrota de Despierta Chubut, que se quedó sin la banca de Ana Clara Romero en la “fuerte polarización en todo el país” y un apoyo al oficialismo nacional “que estuvo por encima de las expectativas. Que en Chubut haya ganado La Libertad Avanza nos habla de una centralidad en la discusión nacional, Tenemos que hacer el esfuerzo de tener muestra propia agenda”, afirmó.

Torres dijo que desde mañana seguirá trabajando en la defensa de los intereses de Chubut y va a convocar a los legisladores actuales y los electos este domingo para trabajar en el presupuesto nacional.

El gobernador apoyó a la candidata Ana Clara Romero, y adelantó que va a seguir ocupando un rol importante dentro del espacio.

Torres, sin brindar datos oficiales, aseguró que se impuso el SI a la eliminación de los fueros a políticos, jueces y gremialistas