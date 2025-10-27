La SCPL anunció un corte total de agua en Comodoro Rivadavia por 24 horas

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que desde este lunes 27 de octubre a las 16:00 y por un lapso estimado de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El motivo del corte es la reparación de una avería detectada en el acueducto del ’66, en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Valle Hermoso. Según detalló la entidad, el desperfecto se agravó durante la madrugada, lo que requiere una intervención urgente del personal técnico.

Actualmente, el sistema no logra estabilizarse ni recuperar el caudal y las reservas, situación que dificulta el abastecimiento de agua en todos los barrios. A esta situación se suma el vaciamiento progresivo de los tanques domiciliarios, lo que precipita aún más el descenso de las reservas cuando el agua ingresa a Puesto La Mata.

Puntos de carga habilitados

La SCPL recordó que continúan disponibles los tres puntos de carga de agua potable para que los vecinos puedan abastecerse durante el corte:

Zona Norte

Planta Santa Lucía: entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso.

Ciudadela: entre Ruta Nº 3 y Ruta Nº 39.

Zona Sur