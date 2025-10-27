Abuso Sexual Infantil: Detención y prisión preventiva para un imputado por abuso sexual y estupro agravado

La Fiscalía formuló cargos contra N.G.J (33) imputado como presunto autor de los delitos de abuso sexual (dos hechos) y estupro, en contexto de violencia de género. El sujeto fue detenido en el departamento Luján De Cuyo (Mendoza). Los hechos que investiga la fiscalía, ocurrieron entre el mes de julio de 2023 a julio de 2024.En este marco, el juez Ariel Quiroga, hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva contra el procesado por el plazo de seis meses. En consecuencia, el denunciado, quedo detenido en la Comisaría 11 de Lujan de Cuyo.

Al inicio del acto judicial, la fiscal Barrionuevo solicitó que se declare legal la detención del imputado. Luego, el abogado de fiscalía, Mac Donald, relató los hechos, mencionó las evidencias colectadas y explicó la calificación legal provisoria en contra del procesado. En este marco, Barrionuevo, desarrolló los riesgos procesales presentes en la causa, que permiten solicitar una medida de prisión preventiva. Después, mencionó la gravedad del hecho, el riesgo de peligro de fuga por falta de arraigo, y la pena en expectativa. A su turno, la defensora pública, no se opuso a la apertura de investigación preparatoria de juicio contra su asistido. En tanto, respecto de la medida de coerción, propuso la aplicación de medidas sustitutivas. La audiencia de control de la detención se desarrolló el sábado por la tarde en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Rita Barrionuevo y el abogado Bryan Mac Donald. El imputado, fue asistido por la defensa pública. También participaron representantes de la Asesoría de Familia.