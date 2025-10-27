ANSES: El monto que cobrarán los jubilados en noviembre tras el nuevo aumento.

ANSES Confirma Aumento para Jubilados en Noviembre: Montos y Fechas de Cobro

Tras las elecciones legislativas de 2025, el Gobierno nacional a través de la ANSES confirmó que mantendrá durante noviembre los aumentos y el pago de bonos para jubilados y pensionados. El objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores ante la inflación.

¿Cuáles son los nuevos montos?

A partir de noviembre, los haberes se actualizarán de la siguiente manera:

Haber Mínimo: $333.150,645

Haber Máximo: $2.241.788

Prestación Básica Universal (PBU): $152.401

Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM): $266.520

Pensión por Invalidez: $233.205,5

Bono Extraordinario de $70.000

El bono se mantendrá para quienes cobren haberes de hasta $403.150,645. Si la jubilación supera el mínimo, el bono se ajustará proporcionalmente para no sobrepasar ese tope. También aplica para Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM, cumpliendo los requisitos de ingresos.

¿Quiénes Reciben el Aumento y el Bono?

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la PUAM.

Fechas de Cobro – Noviembre 2025

Para Jubilados y Pensionados con Haber Mínimo:

DNI terminado en 0: 10 de noviembre

DNI 1: 11 de noviembre

DNI 2: 12 de noviembre

DNI 3: 13 de noviembre

DNI 4: 14 de noviembre

DNI 5: 17 de noviembre

DNI 6: 18 de noviembre

DNI 7: 19 de noviembre

DNI 8 y 9: 20 de noviembre

Para Jubilados y Pensionados con Haber Superior al Mínimo:

DNI 0 y 1: 21 de noviembre

DNI 2 y 3: 25 de noviembre

DNI 4 y 5: 26 de noviembre

DNI 6 y 7: 27 de noviembre

DNI 8 y 9: 28 de noviembre

Para Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: 10 de noviembre

DNI 2 y 3: 11 de noviembre

DNI 4 y 5: 12 de noviembre

DNI 6 y 7: 13 de noviembre

DNI 8 y 9: 14 de noviembre

AUH y SUAF: Fechas y Montos

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF serán las mismas que para el haber mínimo. Los montos confirmados para noviembre son:

AUH: Se abona el 80% de $119.714,29, resultando en $95.771,43 .

AUE (Embarazo): $95.771,43 (80% de $119.714,29).

AUH con Discapacidad: $311.846,89 (80% de $389.808,61).

No se requiere realizar ningún trámite para recibir el aumento, ya que se aplicará de forma automática a todas las prestaciones.

Fuente:https://www.a24.com/previsional/anses-confirmo-un-nuevo-aumento-jubilados-despues-las-elecciones-2025-cuanto-cobraran-noviembre-n1491476