La hija de Juana Morales pidió ayuda desesperada: “No podemos acostumbrarnos a que las personas se esfumen sin dejar rastro”

A más de diez días de la desaparición de Juana Morales, una de las dos personas buscadas intensamente en Comodoro Rivadavia, su hija Aldana Botha difundió una carta abierta dirigida a los vecinos, medios de comunicación y autoridades, en la que expresó su dolor, angustia y desesperación ante la falta de noticias.

“Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, impulsada por la desesperación ante la desaparición de mi mamá Juana Morales. Ella fue vista por última vez el jueves 9 de octubre cuando estuvimos compartiendo un momento en mi casa y desde entonces no hay rastro de su paradero”, escribió.

En su mensaje, Botha apeló a la solidaridad de toda la comunidad comodorense y pidió que cualquier persona que pueda aportar información lo haga de inmediato.

“Sabemos que en cada rincón de nuestra ciudad hay ojos y oídos que pueden aportar información valiosa. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser la pieza que falta en este doloroso rompecabezas”, expresó.

Juana Morales es descrita por su hija como una mujer amable, de buen carácter y buen corazón, muy unida a su familia y especialmente a sus nietos. “Para quienes la conocemos, su ausencia es una herida abierta que solo se cerrará con su regreso”, sostuvo.

La familia, que acompaña de cerca los operativos de búsqueda en la zona de Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta en la que viajaban Juana y Pedro Kreder, insiste en que la investigación no puede detenerse:

“No podemos ni queremos acostumbrarnos a que las personas se esfumen sin dejar rastro. Esto no puede quedar así”, enfatizó Aldana.

Por último, pidió empatía a toda la comunidad:

“Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquiera de ustedes. Juntos, como comunidad, podemos marcar una diferencia.”

Cualquier información sobre el paradero de Juana Morales puede ser comunicada a la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al 297-4082600, o a la comisaría más cercana.