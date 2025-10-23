Cristina aseguró que el domingo hay que elegir entre Milei y la Argentina

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) advirtió que en las elecciones legislativas nacionales de este domingo el país elige entre la soberanía nacional o el ajuste continuo que representa el actual mandatario, Javier Milei.

«Este 26 de octubre es Milei o el ajuste permanente, o Argentina, nuestra casa común», señaló este jueves la exmandataria en un vídeo que compartió en las redes sociales.

A cuatro días de los comicios parlamentarios que permitirán la renovación parcial de las dos cámaras del Congreso, la también exvicepresidenta (2019-2023) los caracterizó como una «cita decisiva y una gran oportunidad democrática».

«El voto de cada uno de ustedes puede poner un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional, y con el castigo de las personas que viven de su trabajo», ponderó.

Desde su vivienda de la capital argentina en la que cumple prisión domiciliaria, a raíz de una pena por corrupción a 6 años de cárcel que la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos, Fernández aseguró que «el experimento libertario fracasó y todos lo saben».

«La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo rifan las ganancias que obtuvieron en la timba financiera», señaló.

La exmandataria mencionó el apoyo inédito a Milei del expresidente estadounidense, Donald Trump, al recordar las declaraciones que vertió el lunes el líder republicano, cuando aseguró que los argentinos no tenían dinero y estaban luchado por sobrevivir.

«Quien presumía de tener el mejor Gobierno de la historia terminó rogando un salvataje a EEUU, salvataje que de solución no tiene nada, y de humillación, todo», expresó Fernández.

En un país «demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero», la expresidenta aseguró que «la soberanía extranjera no se negocia» porque «le pertenece a su pueblo».

«Por eso este 26 de octubre hay que frenar el modelo de entrega y destrucción y sobre todo de profunda huillación nacional, y la única fuerza que puede hacerlo es el peronismo», abogó.

El peronismo, movimiento al que pertenece la expresidenta argentina, se presenta a estas elecciones con siglas distintas en varias jurisdicciones, mientras que el oficialismo, representado por La Libertad Avanza (ultraderecha), compite con ese sello en los 24 distritos del país.

Las elecciones parlamentarias nacionales de este domingo permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

Las nuevas autoridades asumirán sus respectivos cargos el 10 de diciembre. (Sputnik)