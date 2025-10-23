El Registro Civil abrirá este fin de semana para entregar DNI antes de las elecciones

De cara a las elecciones del domingo, el Registro Civil de Comodoro Rivadavia anunció un operativo especial de atención durante el fin de semana para facilitar la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI) pendientes de retiro.

El director del organismo, Santiago González Pedroso, explicó que la atención se realizará en la sede del Registro Civil Zona Oeste, ubicada sobre Avenida Rivadavia y Alsina.

“Vamos a trabajar el sábado de 10 a 15 horas y el domingo, de 10 a 13. La única función de esos días será la entrega de documentos que ya se encuentran en el Registro Civil y no pudieron ser entregados en el domicilio al momento del trámite”, detalló el funcionario.

Además, aclaró que todos los DNI correspondientes a las delegaciones de la ciudad estarán concentrados en esa sede para facilitar el acceso de los vecinos.

“Si una persona tramitó su documento en otra delegación —por ejemplo en el centro o en Kilómetro 3—, podrá retirarlo igualmente en la oficina de Zona Oeste. Reunimos todos los ejemplares en un único punto para que nadie se quede sin votar”, precisó González Pedroso.

En total, hay alrededor de 100 documentos disponibles para retirar en Comodoro Rivadavia. El director del Registro Civil recordó la importancia de verificar si el DNI ya fue emitido y acercarse a retirarlo antes del domingo.

“Es fundamental que quienes realizaron el trámite y aún no recibieron su documento se acerquen a buscarlo. Es un derecho y una obligación poder votar”, subrayó.

Finalmente, González Pedroso adelantó que la dependencia de Zona Oeste, que actualmente funciona sobre Rivadavia, será trasladada próximamente al Barrio Industrial, como parte de un plan de reorganización administrativa.