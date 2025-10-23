Comodoro se prepara para las elecciones: cómo funcionará la boleta única y el operativo electoral del domingo

De cara a las elecciones de este domingo, el delegado de la Justicia Electoral en Comodoro Rivadavia, Aldo Chinni, brindó detalles sobre la implementación de la boleta única de papel, una de las principales novedades del proceso electoral en la provincia del Chubut.

En diálogo con La Posta Comodorense, Chinni destacó que “la gente de la Secretaría Electoral de Rawson viene trabajando hace mucho tiempo en la organización de los comicios” y que todo está preparado para que la jornada se desarrolle con normalidad.

“Esta elección trae aparejada la nueva modalidad de boleta única de papel, lo que simplifica el proceso y lo hace más ágil y ecológico. En Comodoro se votará por diputados nacionales y también por el referéndum de reforma de artículos de la Constitución Provincial”, explicó.

El funcionario aclaró que, a diferencia de los comicios anteriores, ya no habrá cuartos oscuros empapelados con boletas partidarias.

“Ahora habrá un pequeño gabinete con una sola boleta que contiene toda la oferta electoral. El elector marca su opción, la dobla y la entrega a la autoridad de mesa. Es un sistema más ordenado, transparente y con menor impacto ambiental”, señaló.

En total, 172.291 personas están habilitadas para votar en 505 mesas distribuidas en 70 establecimientos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, lo que representa el 36% del padrón total de la provincia.

Chinni subrayó la importancia de la participación ciudadana:

“El voto es obligatorio, y quienes no concurran serán incluidos en el padrón de infractores, con multas y posibles complicaciones administrativas. Más allá de eso, votar debería ser visto como un privilegio, no como una carga”.

Asimismo, convocó a voluntarios para cubrir cargos de autoridades de mesa ante posibles bajas de último momento.

“Cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin filiación política, puede ofrecerse. Pueden comunicarse con la Secretaría Electoral de Rawson o con la agente electoral Olga al 280-459-1742. Siempre hacen falta personas comprometidas”, agregó.

El delegado judicial recordó que en cada escuela habrá un representante de la Justicia Electoral para atender dudas o resolver inconvenientes durante el acto electoral.

Finalmente, Chinni expresó su optimismo sobre el desarrollo de los comicios: