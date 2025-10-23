¿Se acerca el decomiso? Fiscales presionan al tribunal para confiscar los bienes de Cristina Kirchner en el caso Vialidad

En un giro clave en el caso Vialidad, el fiscal Mario Villar rechazó el intento de la expresidenta Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez de trasladar el proceso de decomiso de bienes al fuero Civil y Comercial. En su lugar, Villar pidió al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que acelere la ejecución de la medida, argumentando que es esencial para quitarle a los condenados las ganancias obtenidas de manera ilegal. Este movimiento podría marcar un paso decisivo hacia la recuperación de activos valuados en miles de millones de pesos, en un caso que ha capturado la atención nacional por años. ¿Qué significa esto para la justicia y la política argentina? Vamos a desglosarlo paso a paso.

El Dictamen del Fiscal: Por Qué el Decomiso Debe Permanecer en lo Penal

El fiscal Villar explicó en su dictamen que el decomiso no es solo una multa, sino una herramienta del Estado para eliminar las «ventajas patrimoniales» logradas a través de delitos. Esto, según él, ayuda a prevenir que otros cometan crímenes similares. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben continuar el trámite en el fuero penal de Comodoro Py, ya que no se trata de un resarcimiento civil, como argumenta la defensa de Cristina Kirchner.

El error conceptual de la defensa : Villar aclaró que llevar el caso al fuero Civil y Comercial sería un malentendido. El decomiso busca recuperar bienes usados en actividades ilícitas o ganancias de ellas, no indemnizar a alguien. Es una consecuencia directa de la condena penal, respaldada por el Código Penal y tratados internacionales contra la corrupción.

: Villar aclaró que llevar el caso al fuero Civil y Comercial sería un malentendido. El decomiso busca recuperar bienes usados en actividades ilícitas o ganancias de ellas, no indemnizar a alguien. Es una consecuencia directa de la condena penal, respaldada por el Código Penal y tratados internacionales contra la corrupción. Motivo clave: «El decomiso procura eliminar incentivos para nuevos delitos», dijo el fiscal, destacando cómo este proceso protege la sociedad al quitarle a los culpables los frutos de sus acciones ilegales.

La Batalla por el Monto: ¿Cuánto Debe Devolver Cristina Kirchner?

La defensa de la expresidenta intentó dilatar el proceso cuestionando el monto fijado por la Justicia –un total de 684 mil millones de pesos– y el método usado por los peritos. Pero el fiscal desestimó estos argumentos, explicando que la cifra refleja los «sobreprecios» en contratos de obra pública investigados en el caso Vialidad.

Cómo se calculó : Los jueces usaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar el valor, preservando el «beneficio ilícito» real frente a la inflación. La defensa propuso un cálculo mucho menor (solo 42 mil millones de pesos), basado en la tasa pasiva del Banco Central, pero la Justicia lo rechazó como no razonable.

: Los jueces usaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar el valor, preservando el «beneficio ilícito» real frente a la inflación. La defensa propuso un cálculo mucho menor (solo 42 mil millones de pesos), basado en la tasa pasiva del Banco Central, pero la Justicia lo rechazó como no razonable. Confirmación de Casación: La Sala IV de la Cámara de Casación, con jueces como Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, ratificó esta postura. Argumentaron que el método del IPC no es arbitrario y que las defensas no probaron errores. Esto subraya que el decomiso es obligatorio tras una condena, alineado con normas internacionales.

¿Qué Sigue Ahora? La Espera por Casación y la Presión de Otros Fiscales

Mientras la Cámara de Casación analiza el último planteo de la defensa, tiene solo cinco días hábiles para decidir. Una resolución favorable al fiscal podría despejar el camino para ejecutar el decomiso de veinte inmuebles de la familia Kirchner, como pidieron recientemente los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El TOF 2 en pausa : El tribunal espera la decisión de Casación antes de actuar, pero la presión crece. Este caso no solo involucra dinero y propiedades, sino también el mensaje de que la justicia actúa contra la corrupción, independientemente del estatus político.

: El tribunal espera la decisión de Casación antes de actuar, pero la presión crece. Este caso no solo involucra dinero y propiedades, sino también el mensaje de que la justicia actúa contra la corrupción, independientemente del estatus político. Implicaciones más amplias: Si se confirma el decomiso, podría afectar propiedades clave y enviar una señal fuerte en un contexto de elecciones y debates sobre impunidad. ¿Será este el final de una saga judicial que comenzó hace años?

En resumen, el dictamen del fiscal Villar fortalece el proceso penal y rechaza las tácticas dilatorias, acercando la posibilidad de que los bienes decomisados regresen al Estado. Este desarrollo mantiene viva la tensión en un caso que combina justicia, política y economía, invitando a reflexionar sobre cómo se combate la corrupción en Argentina.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/10/23/vialidad-la-fiscalia-presiona-para-que-el-tribunal-avance-con-el-decomiso-de-los-bienes-de-cristina-kirchner/