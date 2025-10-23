¿Lula a los 80? El expresidente confirma su regreso: va por un cuarto mandato histórico en Brasil

A solo cuatro días de cumplir 80 años, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sorprendió al mundo al confirmar que buscará la reelección en las elecciones generales del 4 de octubre de 2026. Con su rival Jair Bolsonaro condenado a 27 años por golpismo y bajo arresto domiciliario, Lula asegura tener la energía de un hombre de 30 años. ¿Qué significa esto para Brasil, un país dividido por la polarización? ¿Podrá Lula, con 85 años al final de un posible cuarto mandato, liderar una nación en medio de tensiones globales? Vamos a explorar este anuncio que agita la política brasileña y plantea preguntas sobre liderazgo y futuro.

La Confirmación en Yakarta: «Estoy Preparado para Gobernar Otros Cuatro Años»

Durante una visita oficial a Indonesia, Lula declaró en una rueda de prensa conjunta con el presidente Prabowo Subianto: «Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil. Mi mandato termina a finales de 2026, pero estoy preparado para disputar otras elecciones». Este anuncio llega en un momento de disputas internacionales, como las sanciones arancelarias impuestas por Donald Trump a Brasil, lo que añade urgencia a su decisión.

El contexto personal : Lula cumplirá 80 años el lunes próximo. Si gana, dejará el poder a los 85, un hito en la historia política de Brasil. Ya gobernó dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010, y asumió su tercer mandato en enero de 2023.

«Puede estar seguro de que tengo la misma energía de cuando tenía 30 años», afirmó Lula, destacando su vitalidad a pesar de la edad. Este mensaje busca tranquilizar a sus seguidores y contrarrestar críticas sobre su longevidad en el poder.

El Escenario Político: Bolsonaro Fuera, Tarcisio de Freitas como Rival

Con Bolsonaro condenado y luchando contra un cáncer de piel, el panorama electoral se reacomoda. Lula, desde la izquierda, enfrenta miradas hacia Tarcisio de Freitas, gobernador del rico estado de São Paulo y cercano al expresidente.

Tarcisio como candidato bolsonarista : Encuentros lo posicionan como el único capaz de desafiar a Lula, según encuestas. Para oficializar su postulación, necesita el aval de Bolsonaro, quien exige que uno de sus hijos o su esposa Michelle forme parte de la fórmula. Además, Tarcisio prometió amnistiarlo inmediatamente si gana.

El bolsonarismo en transición: Bolsonaro, bajo arresto domiciliario, sigue influyendo, pero su condena por golpismo (intento de golpe de Estado) lo deja fuera de juego, dejando a Tarcisio como heredero natural de la derecha.

¿Por Qué Lula No Deja Paso a las Nuevas Generaciones?

Lula monopoliza el liderazgo en el oficialismo, no solo por su carisma, sino por su capacidad para unir a la coalición gobernante. Analistas explican que su presencia evita divisiones internas y asegura alianzas clave.

Unión en el PT : El Partido de los Trabajadores (PT) está dividido en corrientes que se equilibran. Apoyar a un líder emergente podría desestabilizarlo, según el politólogo Fernando Guarnieri de la Universidad de São Paulo. «El PT precisa de aliados del ‘centrao’ (partidos de centroderecha que dan estabilidad en el Congreso), y estos solo respaldan a candidatos con chances reales de ganar».

Lecciones de Lava Jato : La operación Lava Jato, que expuso corrupción en Petrobras, debilitó al PT. Lula, como figura central, busca recuperar terreno perdido, como alcaldías clave. «Su personalidad nunca dejó surgir nuevos liderazgos», dice el analista Gunther Rudzit, exconsejero de la embajada brasileña en Washington.

La izquierda dividida: Lula es el pegamento de una coalición con grietas. Sin él, alianzas podrían romperse, dejando al oficialismo vulnerable en un Brasil polarizado.

En resumen, la reelección de Lula a los 80 plantea debates sobre renovación política y estabilidad en un país marcado por divisiones profundas. ¿Será este cuarto mandato un legado duradero o un riesgo para la democracia? El tiempo lo dirá, pero este anuncio ya redefine el tablero electoral brasileño.

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/10/23/a-dias-de-cumplir-80-lula-da-silva-confirmo-que-buscara-la-reeleccion-para-asumir-su-cuarto-mandato-en-brasil/