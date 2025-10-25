Ya está disponible la aplicación oficial “Elecciones Legislativas 2025” para seguir el recuento de votos

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo domingo 26 de octubre.

Además, la app ofrece un instructivo detallado sobre cómo votar con Boleta Única Papel, información sobre el lugar de votación, y distintos contenidos de interés sobre el desarrollo de la jornada electoral.

Resultados en tiempo real

A partir del domingo a las 21:00 horas, los usuarios podrán acceder desde la aplicación a los resultados provisorios, con datos actualizados por provincia y categoría electoral. También será posible consultar los resultados por mesa y visualizar los telegramas oficiales que se contabilizarán durante la noche del escrutinio.

Cómo descargarla

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas oficiales de Android y iOS:

Android (Google Play): Descargar aquí

iOS (App Store): Descargar aquí