El Registro Civil refuerza la entrega de DNI en todo el territorio provincial

Con el objetivo de que todos los ciudadanos cuenten con su documento vigente antes de las elecciones de este domingo 26 de octubre, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, recuerda que quienes hayan tramitado su DNI pueden retirarlo durante esta semana en las distintas delegaciones del Registro Civil de la provincia.

Además, para facilitar la entrega en los días previos y el mismo día del comicio, se dispuso una apertura excepcional durante el sábado 25 de 10 a 15 horas y el domingo 26 de octubre de 10 a 13 horas en cinco oficinas provinciales: Trelew Centro, Puerto Madryn Norte, Comodoro Rivadavia Oeste, Esquel y Rawson.

Esta medida forma parte de las políticas implementadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, con el fin de garantizar que todos los chubutenses puedan ejercer su derecho al voto.

Desde la Dirección General del Registro Civil se recomienda retirar los documentos con antelación para evitar demoras durante el fin de semana, y se recuerda que el sábado y domingo solo se atenderán casos vinculados a la entrega de DNI disponibles en estas oficinas.