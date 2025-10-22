La SCPL y el Municipio amplían la red cloacal en Zona Sur con una obra estratégica de saneamiento

Se trata de la obra del colector cloacal de la calle Concejal Ávila, que beneficiará a más de 1.400 familias de los barrios: Los Bretes, Fracción 14 y Fracción 15, mejorando la infraestructura sanitaria y ambiental de nuestra ciudad.

La SCPL, en conjunto con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, avanza en la ejecución de una obra de gran envergadura sobre la calle Concejal Ávila, destinada a completar el colector cloacal que había quedado inconcluso, años atrás. Este proyecto permitirá extender el servicio a sectores de Fracción 14, parte de Fracción 15 y al barrio Los Bretes, marcando un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento en la Zona Sur de la ciudad.

El gerente de Saneamiento de la SCPL, Adolfo Carrizo, explicó que se trata de “una obra que retomamos junto al Municipio con el objetivo de completarla y llevar el servicio de cloacas a más vecinos”. Además, señaló que el trabajo “presenta una alta complejidad técnica, porque la zona tiene napas muy elevadas y mucho barro, lo que nos obliga a realizar un intenso cambio de suelo y utilizar materiales de cantera para estabilizar el terreno”.

En el lugar se instalarán cañerías de 315 y 355 milímetros de diámetro que conformarán el sistema de transporte cloacal hacia Fracción 14. “La obra tiene un plazo estimado de ejecución de 150 días, en el marco de un convenio con el Municipio, aunque podría extenderse según las condiciones climáticas”, detalló Carrizo, quien agregó que “ya se trabaja en la reparación de bocas de registro, el reemplazo de tapas y marcos, y los cateos de las cañerías existentes para garantizar el correcto funcionamiento de la red”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Municipio, Fernando Ostoich, destacó que “esta es una obra muy esperada por los vecinos de Los Bretes, Fracción 14 y Fracción 15, ya que beneficiará a cerca de 1.400 familias y permitirá resolver problemáticas ambientales vinculadas a las napas y los afloramientos que hoy afectan a la zona”.

El funcionario subrayó también el valor del trabajo conjunto entre ambas instituciones al afirmar que “estos convenios generan una sinergia virtuosa entre el Municipio y la Cooperativa, porque permiten optimizar los recursos, abaratar costos y garantizar que quien luego preste el servicio haya participado en la ejecución de la obra”. Según Ostoich, este modelo de cooperación “se traduce en una prestación más eficiente, más transparente y, sobre todo, en una mejor calidad de vida para los vecinos”.

Finalmente, Ostoich recordó que esta intervención forma parte de un plan integral de saneamiento para la Zona Sur, que incluye además la construcción de la estación de bombeo de Los Bretes, vinculada al colector principal. “Con esta infraestructura buscamos que toda la red funcione adecuadamente y asegurar un sistema cloacal moderno y sustentable para acompañar el crecimiento de la ciudad”, concluyó