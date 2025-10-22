Torres encabezó millonaria inversión ara la Policía del Chubut

Anunció la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Cadetes “con el remate de bienes incautados en causas de corrupción”

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este miércoles la entrega de millonario armamento y municiones a efectivos de la Policía de la provincia, en un acto desarrollado en la Casa de Gobierno en Rawson, y que constituyó una inversión histórica en cuanto a equipamiento para la fuerza provincial. En total se distribuyeron mil pistolas marca Bersa a distintas dependencias chubutenses, así como cartuchos y granadas que fueron adquiridos por el Ejecutivo Provincial por un monto cercano a los 950 millones de pesos.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz y el jefe y subjefe de la Policía del Chubut, Andrés García y Mauricio Zabala; durante la ceremonia el mandatario anunció la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Cadetes en Rawson que será financiado con un segundo remate de bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico.

“En el marco de la Ley de Extinción de Dominio que aprobó la Legislatura, hoy quiero anunciar que el dinero recuperado de esas mansiones y vehículos va a ir íntegramente para que nuestros cadetes tengan la escuela que se merecen en la ciudad de Rawson”, manifestó el titular del Ejecutivo y anticipó que “queremos que la obra comience a principios del año que viene”.

Torres consideró que “nuestra provincia merece tener un lugar que esté en condiciones para formar a nuestros futuros policías” e indicó que “nuestro objetivo es que esa escuela modelo cuente con un centro de formación que nos haga sentir orgullosos de tener la mejor policía de la Argentina”.

Superación

En otro párrafo de su discurso, el gobernador recordó que “cuando asumimos decidimos poner a nuestra fuerza en un lugar protagónico, con capacitación, infraestructura y equipamiento”. En ese orden, destacó que aún en un contexto económico desfavorable a nivel nacional, “decidimos hacer una inversión histórica en armamento que no solo va a servir para cuidar a los chubutenses sino también para cuidar a los que nos cuidan”.

“Somos un ejemplo de superación”, aseguró el mandatario y agregó que “queremos llegar a tener una de las policías más equipadas, más modernas y con un sistema de prevención con videovigilancia que sea único en toda la región patagónica”.

Entrega sin precedentes

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó la millonaria inversión concretada por el Gobierno de la Provincia para fortalecer y modernizar a la Policía, y recordó que en administraciones anteriores “nuestros agentes portaban armas usadas y en malas condiciones”.

En tanto, el jefe de fuerza de seguridad provincial, Andrés García, manifestó que se trata de “una entrega sin precedentes en la historia de la policía”, e indicó que “es un armamento moderno de fabricación nacional que será destinado a futuros egresados y a la renovación de las armas utilizadas por personal policial de la provincia”.

Millonario armamento

Concretamente, durante la ceremonia de este miércoles el gobernador Torres encabezó la entrega de mil pistolas marca Bersa, calibre 9mm, que se suman a las 600 armas distribuidas meses atrás a agentes de la Policía del Chubut.

Asimismo, fueron adquiridos diez juegos de luces forenses para pericias y búsqueda de rastros; quince reactivos; 50 mil cartuchos de recarga calibre 9mm; 11 mil cartuchos calibre 12/70 AT; 244 granadas de mano candela tipo «CN» y «CS»; 2 mil cartuchos calibre 12/70 estruendo; 50 granadas de mano candela tipo «HC»; 80 cartuchos cal. 38 mediano alcance; 25.700 cartuchos 9mm factory punta Ojival y armas menos letales BYRNAS.

Cabe señalar que, para la recepción, traslado y custodia del armamento adquirido, se diagramó un amplio dispositivo de seguridad integrado, entre otros, por el Grupo Especial de Operaciones Policiales, Infantería y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada de Rawson y Trelew.