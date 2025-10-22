1.300 efectivos de la IX Brigada para las elecciones en Chubut

En la antesala del proceso electoral, el coronel mayor Claudio Cervigni, jefe del Comando de la IX Brigada Mecanizada, brindó detalles sobre el operativo de seguridad y logística que se implementará en toda la provincia del Chubut, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

El operativo estará conformado por un total de 1.334 efectivos, pertenecientes no solo al Ejército Argentino, sino también a la Fuerza Aérea, Armada, Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

“En total,1334 efectivos, 95 vehículos y una aeronave estarán destinados a esta operación, que se pone bajo mi comando operacional”, precisó Cervigni, quien destacó la coordinación entre las distintas instituciones.

El jefe militar explicó que los locales de votación ya están bajo custodia, y que el sábado a las 8:00 de la mañana el personal designado deberá estar en condiciones de recibir las urnas y el material electoral del Correo Argentino.

Además, recordó que por primera vez se utilizará la boleta única de papel, lo que implica un nuevo sistema de control y contingencia dentro de los establecimientos:

“Cada presidente de mesa tendrá un talonario de boletas de contingencia. No debería haber faltantes, pero si ocurre, los talonarios permitirán reponerlas de inmediato”, explicó.

En cuanto a las condiciones de seguridad para los votantes, Cervigni detalló que en cada escuela habrá dos policías de la provincia de Chubut en el exterior y personal de las Fuerzas Armadas en el interior, encargados de la custodia de las urnas.

“No puede haber manifestaciones ni carteles de propaganda política a menos de cien metros del local de votación. Pedimos a la población mantener los comportamientos normales, no presentarse en estado de ebriedad y respetar las normas del acto electoral”, subrayó.

El jefe de la IX Brigada estimó además que la participación podría ubicarse entre el 60% y el 70% del padrón.

Finalmente, destacó que la implementación de la boleta única busca agilizar el proceso y reducir errores: