El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó un panorama de las principales obras e inversiones proyectadas para Comodoro Rivadavia, con anuncios vinculados a la infraestructura vial, la protección de la costa, el suministro de agua, la actividad petrolera y la industria naval.

Entre los puntos destacados, el mandatario confirmó que se avanza con el enrocado de la Ruta Nacional 3, la construcción de un nuevo sistema pluvial y las gestiones para concretar la obra del acueducto, mientras que en el sector energético se proyectan inversiones por US$1.000 millones durante los próximos 18 a 24 meses.

Ruta 3: más de 400 viajes de roca para proteger la costa

Uno de los trabajos más importantes se desarrolla sobre la Ruta Nacional 3, donde se ejecutan tareas de defensa costera para frenar el avance del mar y proteger la infraestructura vial.

Según detalló Torres, la obra contempla más de 400 viajes de roca, con un ritmo de entre ocho y diez cargas diarias.

Para estas tareas se utilizan bloques de aproximadamente siete toneladas, trasladados en camiones que transportan entre cinco y seis unidades por viaje.

El gobernador indicó que el conjunto de obras modulares y de pavimentación urbana representa una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos.

Actualmente, los trabajos incluyen la pavimentación de sectores donde se realizaron cruces de conductos pluviales y colectores cloacales.

La expectativa oficial es alcanzar un avance sustancial antes de finalizar el año.

Kilómetro 5: invertirán $3.000 millones en una defensa costera

Otro de los anuncios está relacionado con el histórico reclamo de los vecinos de Kilómetro 5, donde el avance del mar viene afectando a las viviendas ubicadas en la primera línea costera.

Torres explicó que se encuentra en proceso de licitación una obra de enrocado, con una inversión estimada de 3.000 millones de pesos.

La iniciativa forma parte de las intervenciones contempladas en el Plan Galina y permitirá aprovechar una cantera cercana que ya se encuentra habilitada, reduciendo los costos operativos.

El mandatario señaló que el objetivo es brindar una respuesta a una problemática que los vecinos vienen planteando desde hace aproximadamente dos décadas y que se agravó durante los últimos cinco años.

La adjudicación está prevista antes de finalizar 2026.

Más de $15.000 millones para el sistema pluvial

El gobernador también se refirió a la construcción del nuevo sistema de drenaje, una obra destinada a mejorar la infraestructura pluvial de Comodoro Rivadavia.

La inversión anunciada supera los 15.000 millones de pesos y se financia con recursos provinciales mediante un convenio de compensación de deuda.

Para acelerar los trabajos, se están fabricando piezas premoldeadas que permitirán avanzar con la instalación del ducto.

Torres anticipó que la colocación de la infraestructura subterránea requerirá cortes temporales de tránsito sobre la ruta, que deberán coordinarse durante la ejecución.

Acueducto: el contrato se firmará en los próximos días

Uno de los anuncios más esperados estuvo relacionado con el nuevo acueducto, una obra considerada fundamental para mejorar el abastecimiento de agua en Comodoro Rivadavia y la región.

Torres confirmó que, tras obtener la garantía soberana, se prevé firmar el contrato de obra en los próximos días.

Explicó que se están finalizando las tareas de repotenciación necesarias para avanzar con el nuevo sistema.

Además, adelantó que la ejecución comenzará por la etapa de tankaje, con el objetivo de incrementar la capacidad de almacenamiento y brindar soluciones parciales mientras se desarrolla el proyecto integral.

Reclamo a Nación por el deterioro de la Ruta 3

En materia vial, el mandatario diferenció los sectores donde la Provincia está ejecutando obras de aquellos que permanecen bajo jurisdicción nacional.

Mientras avanzan los trabajos de repavimentación urbana y modular, Torres señaló que existen tramos de la Ruta Nacional 3 que presentan un deterioro importante y requieren intervención del Gobierno nacional.

En ese sentido, indicó que se analiza la posibilidad de incorporar algunos de esos sectores al esquema del REOR, para que la Provincia pueda asumir las reparaciones correspondientes.

Cerro Dragón: US$1.000 millones y más de 100 pozos

En el plano energético, Torres confirmó una inversión de 1.000 millones de dólares, prevista para ejecutarse durante los próximos 18 a 24 meses en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Entre los proyectos anunciados se encuentra la instalación del que, según el gobernador, será el primer equipo de perforación convencional moderno del país, junto con la intervención de más de 100 pozos en el yacimiento Cerro Dragón.

También destacó el funcionamiento de una mesa de competitividad integrada por representantes de los gremios y las operadoras petroleras.

El objetivo de este espacio es generar condiciones para que los ahorros fiscales y las mejoras de competitividad puedan traducirse en nuevas inversiones dentro de la cuenca.

Además, anticipó que se proyecta otra inversión de gran escala destinada a desarrollar técnicas de recuperación terciaria, orientadas a incrementar la producción de los yacimientos maduros.

El astillero podría generar 300 puestos de trabajo

La recuperación de la industria naval fue otro de los temas abordados por el mandatario.

Torres informó que se encuentran en la etapa final los trabajos de reparación del syncrolift del astillero de Comodoro Rivadavia, una infraestructura que permite retirar embarcaciones del agua para realizar tareas de mantenimiento y reparación en seco.

La puesta en funcionamiento de este sistema permitiría ampliar los servicios portuarios, particularmente para los barcos poteros que operan en la región.

Según las estimaciones oficiales, la reactivación de esta actividad podría generar alrededor de 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

El gobernador señaló que la Provincia busca aprovechar las herramientas de la Ley de Fomento a la Industria Naval para atraer inversiones privadas y consolidar nuevas actividades económicas vinculadas con el puerto.

Obras, empleo e inversiones para Comodoro

Con este conjunto de anuncios, el Gobierno provincial plantea avanzar simultáneamente en obras de infraestructura y proyectos destinados a fortalecer la actividad económica de Comodoro Rivadavia.

Entre los compromisos próximos figuran la firma del contrato del acueducto, la adjudicación de la defensa costera de Kilómetro 5, la continuidad de los trabajos en la Ruta 3, las inversiones en Cerro Dragón y la puesta en funcionamiento del astillero.