Corte de agua para recuperar reservas

Hoy, miércoles 22 de octubre, desde las 18 horas y por un lapso de 12 horas, se interrumpirá el servicio de agua en todo Comodoro Rivadavia, para recuperar los niveles de las reservas de Puesto La Mata.

Como excepción, en la zona de Parque Industrial, el corte se extenderá por 24 horas, también a partir de las 18hs., debido a tareas de mantenimiento en la reserva que abastece a ese sector.

La medida se realiza debido a que las reservas no han podido estabilizarse y presentan una disminución sostenida producto del alto consumo registrado en la última jornada, lo que impide mantener la demanda del sistema.

Se solicita a los vecinos hacer uso racional del servicio.