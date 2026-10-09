La embarcación podrá recorrerse el domingo y el lunes. Además, habrá visitas guiadas, una regata, espectáculos, gastronomía y actividades recreativas. Todas las propuestas, organizadas por la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia, serán gratuitas y abiertas al público.

El muelle de ultramar “Antonio Morán” cumple tres décadas desde su inauguración y lo celebrará con tres jornadas abiertas a la comunidad. Habrá visitas guiadas, regatas, espectáculos, gastronomía y actividades recreativas. Uno de los principales atractivos será el destructor ARA “Almirante Brown”, que podrá recorrerse el domingo y el lunes. Todas las propuestas, organizadas por la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia, serán gratuitas y abiertas al público.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre se desarrollará una amplia programación de actividades recreativas, deportivas, culturales e institucionales, con el objetivo de acercar las instalaciones portuarias a la comunidad.

La administradora, Digna Hernando, presentó este viernes los detalles de los festejos y destacó que la celebración representa una oportunidad para que los vecinos conozcan uno de los espacios estratégicos para el desarrollo productivo y económico de la ciudad. «Esperamos recibir a toda la comunidad de Comodoro y de las localidades vecinas. Queremos que visiten el puerto, que puedan conocerlo y destruir ese mito de que al puerto no se puede entrar», expresó.

La funcionaria explicó que durante el domingo y el lunes se realizarán recorridas guiadas por las instalaciones, en las que los visitantes podrán conocer las distintas actividades que se desarrollan habitualmente en el lugar. «Queremos que puedan ver todos los lugares que son de acceso público y conocer el puerto con alguien que les vaya explicando qué es cada cosa y cuáles son las actividades que se realizan», señaló.

Regata, carrera, bicicleteada y visitas guiadas

La programación comenzará este sábado 10 de octubre con una regata organizada por el Club Náutico Comandante Espora, que contará con la participación de numerosas embarcaciones en una competencia que coincidirá con el lanzamiento de la temporada náutica.

La actividad continuará el domingo y culminará con la correspondiente entrega de premios en el Pabellón Golfo San Jorge, uno de los principales espacios destinados a las celebraciones.

El domingo 11 será una de las jornadas de mayor actividad. Desde las 10 de la mañana se desarrollará una nueva edición de Comodoro Corre, con carreras destinadas a los más pequeños.

A las 11 se realizará una bicicleteada abierta a todas las edades, que tendrá como punto de partida el puerto, recorrerá distintos sectores de la ciudad y finalizará nuevamente en las instalaciones portuarias. Por otra parte, desde las 12 comenzarán las visitas guiadas, que se realizarán cada una hora y media, con salidas previstas para las 12, 13:30, 15, 16:30, 18 y 19:30 horas

Los recorridos partirán desde el edificio de la Administración Portuaria, donde los participantes podrán observar un video institucional antes de iniciar la visita. Durante el trayecto conocerán las instalaciones y podrán descender en sectores habilitados del muelle para tomar fotografías.

El recorrido finalizará en el Pabellón Golfo San Jorge, donde funcionará un espacio gastronómico y cultural. Desde las 11 hasta las 20 habrá puestos de comida, artesanos y espectáculos artísticos. También participarán distintas colectividades y representantes del Ballet El Camaruco, con presentaciones de danzas y expresiones culturales. Además, el Ejército Argentino ofrecerá su tradicional chocolate caliente para quienes participen de las actividades.

El destructor Almirante Brown, la gran atracción

Uno de los acontecimientos más esperados será la llegada del destructor ARA “Almirante Brown”, una unidad de la Armada Argentina que participó en las operaciones desarrolladas durante el conflicto del Golfo Pérsico.

El capitán de corbeta Martín Sosa, jefe del Destacamento Naval Comodoro Rivadavia, explicó que se trata de un buque de importantes dimensiones y características operativas. «Es un destructor emblemático porque participó en el conflicto del Golfo Pérsico. Es un destructor MEKO 360, grande, que tiene un calado de aproximadamente 5,80 metros», detalló.

Según indicó, la embarcación tiene previsto arribar durante la mañana del domingo y abrir sus instalaciones al público desde las 14 hasta aproximadamente las 18. El horario de ingreso podría experimentar modificaciones de acuerdo con las maniobras de amarre y las tareas necesarias para acondicionar el buque. El lunes 12, después del acto oficial por el aniversario del muelle, se habilitarán nuevamente las visitas para que los vecinos puedan recorrer la unidad naval.

Sosa destacó que la presencia del destructor permitirá establecer un contacto directo entre la comunidad y el personal de la Armada, además de conocer las características de una embarcación militar de estas dimensiones.

El jefe del Destacamento Naval advirtió que existen algunas condiciones que deberán tenerse en cuenta al momento de ingresar al destructor. Debido a las variaciones de la marea, la inclinación de la pasarela de acceso puede cambiar considerablemente, lo que dificulta el ascenso y descenso.

Por ese motivo, aclaró que la recorrida no resulta recomendable para personas con movilidad reducida o dificultades para desplazarse, aunque invitó al público a acercarse para conocer el buque y compartir la jornada recreativa.