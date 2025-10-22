Rastrillaje en Playa Magagna tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en la costa de Rawson

La Policía del Chubut continúa con las tareas investigativas tras el hallazgo del cuerpo de un hombre este martes por la tarde en las costas del complejo Playa Magagna, al sur de Rawson. El caso se encuentra bajo la coordinación del fiscal general Leonardo Cheuqueman, de la Fiscalía de Rawson, mientras se espera el resultado del informe forense oficial.

Durante la mañana de este miércoles, personal policial llevó adelante rastrillajes en la zona del hallazgo, tanto en la parte superior del acantilado como en la franja rocosa costera, en un sector comprendido entre Los Cangrejales Sur y Santa Isabel, dentro del complejo de playas.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría de Playa Unión, que tiene jurisdicción en el área, junto a equipos del Área Criminalística, la División Policial de Investigaciones y el Área de Operaciones Policiales de la fuerza provincial.

Fuentes policiales indicaron que uno de los principales objetivos de la jornada es lograr la identificación del cuerpo para poder contactar a los familiares y avanzar en la reconstrucción de las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, los investigadores continúan recolectando evidencia y testimonios que permitan establecer cómo llegó el cuerpo al lugar y si existen indicios de participación de terceros.