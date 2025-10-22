EE.UU. anticipa una baja en las compras de carnes argentinas

EE.UU. enfría las expectativas: comprarán poca carne argentina, según su secretaria de Agricultura

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, moderó las expectativas generadas por el presidente Donald Trump sobre una posible ampliación en la compra de carne argentina. Según explicó, el volumen que se importará con aranceles reducidos en el marco del nuevo acuerdo comercial bilateral “no será mucho”.

En declaraciones a la cadena CNBC, Rollins señaló que, aunque existen conversaciones con la Argentina, la prioridad del Departamento de Agricultura es proteger la producción local. “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y en nuestro departamento tenemos que garantizar que la industria ganadera estadounidense esté segura”, afirmó la funcionaria.

Sin embargo, la Argentina mantiene desde hace más de veinte años el estatus de país libre de fiebre aftosa, con o sin vacunación según la región, lo que le permite exportar sin restricciones sanitarias.

Las declaraciones de Rollins buscaron calmar la preocupación de los productores ganaderos norteamericanos, quienes habían criticado duramente los dichos de Trump sobre la posibilidad de importar más carne desde Argentina. “La fiebre aftosa también es un desafío, así que estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria esté protegida, pero este es un mercado muy complejo”, explicó.

El presidente estadounidense había considerado el domingo que una mayor apertura a las exportaciones de carne argentina podría ayudar a estabilizar los precios internos, que se dispararon este año por la sequía y la baja de importaciones desde México debido a una enfermedad que afectó a su ganado.

Actualmente, la Argentina mantiene con Estados Unidos un cupo anual de 20.000 toneladas de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada, con aranceles bajos. Rollins recordó que el consumo interno estadounidense ronda los 12 millones de toneladas de carne bovina al año, de las cuales solo 2 millones provienen de importaciones. “El Presidente ha dicho que está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días, pero dentro de ese total, no será mucho”, precisó.

Por ahora, la expectativa de un aumento significativo en las exportaciones de carne argentina hacia Estados Unidos parece enfriarse, aunque el tema sigue en la agenda bilateral impulsada por la Casa Blanca.

