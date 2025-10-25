¡Misterio resuelto! ¿Qué causó la muerte de una influencer y su hija en Brasil?

El caso de la muerte de la modelo e influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15, ha sido esclarecido. Ambas fueron encontradas sin vida en su departamento de Río de Janeiro hace dos semanas, y según la investigación policial, la causa fue una intoxicación por monóxido de carbono debido a un escape de gas en la vivienda.

Cómo se descubrió la tragedia

El drama comenzó cuando vecinos del edificio, en el piso 11, notaron un fuerte olor a gas y que hacía días que no veían a la madre y la hija. Preocupados, llamaron a bomberos y policía. Las autoridades forzaron la puerta y encontraron a Miana en la sala y a Lidiane en uno de los cuartos. No había señales de violencia en los cuerpos ni en el lugar.

La influencer tenía más de 50 mil seguidores y estudiaba medicina en Río de Janeiro. (Foto: Instagram/ @lidianelorenco_).

Qué reveló la investigación

La 16ª comisaría de Barra da Tijuca descartó cualquier indicio de agresión. El informe forense confirmó que murieron por intoxicación con monóxido de carbono, un gas tóxico que se acumula en espacios cerrados por fallas en las instalaciones de gas.

Los peritos encontraron irregularidades en la instalación del gas del departamento, lo que causó el escape fatal. No se pudo determinar la fecha exacta de las muertes, pero la última vez que las vieron vivas fue el 5 de octubre.

Lidiane Aline Lorenço habría muerto el 5 de octubre.

Quiénes eran las víctimas

Lidiane Aline Lorenço, nacida en Santa Cecília, Santa Catarina, era modelo, empresaria y estudiaba medicina. En Instagram, con más de 50.000 seguidores, compartía fotos de su trabajo.

Miana Sophya, de 15 años, se había mudado recientemente desde Santa Cecília para vivir con su madre en Río de Janeiro.

Los cuerpos fueron trasladados a Santa Cecília. El velatorio fue en la capilla municipal y el entierro el 12 de octubre en el cementerio local, con presencia de familiares y amigos.

“En este momento de extrema fragilidad, la familia pide sinceramente respeto y empatía. La memoria de Lidiane y su hija debe ser preservada”, dijeron los abogados de la familia en un comunicado.

El impacto y las preguntas que deja

Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las instalaciones de gas en edificios y la necesidad de controles periódicos para evitar tragedias similares. La policía sigue investigando las circunstancias del escape y si hubo negligencia de la administración del edificio o la empresa de gas.

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/10/25/misterio-resuelto-se-supo-de-que-murieron-la-influencer-y-su-hija-encontradas-muertas-en-su-casa-en-brasil/