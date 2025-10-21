¡Escándalo familiar! Mujer engaña a todos fingiendo embarazo con muñeca: baby shower y parto falso

Una joven escocesa de 22 años, Kira Cousins, engañó a su familia y amigos fingiendo un embarazo completo. Usó una muñeca Reborn para simular el nacimiento de una hija llamada Bonnie-Leigh Joyce, organizó un baby shower y recibió regalos costosos. El engaño duró meses hasta que su madre descubrió la verdad.

El elaborado fraude

En Airdrie, Escocia, Cousins se presentó como madre primeriza. Usó una barriga prostética, compartió falsas ecografías y organizó una fiesta de revelación de género. El baby shower le dio regalos por cientos de libras esterlinas. Publicó el «peso» de la bebé al nacer: 2,3 kg, y afirmó haber dado a luz sola el 10 de octubre.

Para mantener la mentira, envió mensajes diciendo que la «bebé» había muerto, según contó su amiga Neave McRobert al Daily Record. «Bonnie-Leigh murió», le escribió a McRobert, quien sospechaba porque la muñeca nunca lloraba y Cousins no dejaba tocarla, alegando que estaba delicada.

La verdad sale a la luz

La madre de Kira entró en su habitación a mediados de octubre y encontró la muñeca escondida. «En mis propias palabras, aclaremos esto. Estaba en la cama cuando mi madre entró en mi habitación y descubrió que era una muñeca», admitió Cousins en un video de TikTok el 16 de octubre. Toda la familia la confrontó.

El hombre que Cousins señaló como padre también fue engañado. Creyó tener una hija de seis días hasta el descubrimiento. Sus conocidos la llamaron «mentirosa en serie» por manipular emociones durante meses.

Detalles del engaño

Las muñecas Reborn, como la usada, cuestan entre 30 y 2000 libras y parecen bebés reales. Cousins las utilizó para fotos de «parto» y publicaciones en redes.

Este martes 21 de octubre, a las 16:00 hora local, Cousins hará un vivo en Instagram para explicar sus acciones y pedir disculpas.

Reflexión sobre el caso

Este incidente destaca los peligros de los engaños en redes y familias. Cousins manipuló a su entorno por razones desconocidas, causando dolor y confusión. Expertos en psicología sugieren que casos así pueden indicar problemas mentales, pero solo ella puede aclararlo en su transmisión.

En resumen, el fraude de Kira Cousins es un recordatorio de cómo las mentiras pueden afectar vidas, pero también abre debates sobre empatía y perdón.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/redes-sociales/2025/10/21/una-mujer-fingio-ser-mama-con-una-muneca-simulo-el-embarazo-el-parto-y-hasta-las-ecografias/