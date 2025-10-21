¡Jimena Barón contraataca! Responde furiosas críticas por dejar a su hijo fuera del viaje

Jimena Barón defendió su decisión de no llevar a su hijo mayor, Momo, en un viaje sorpresa a Miami por el Día de la Madre. La artista recibió el regalo de su pareja, Matías Palleiro, y partió con su bebé Arturo, dejando al niño con la niñera. Esto generó polémica en redes, pero ella aclaró la situación con calma.

El regalo sorpresa y la polémica

Este domingo, Palleiro sorprendió a Barón con un vuelo a Miami. Al ver el pasaje, ella preguntó si Momo iba incluido. «No, se queda con Mary», respondió él, refiriéndose a la niñera. La pareja y el bebé partieron horas después, dejando al niño atrás.

En redes sociales, los comentarios no tardaron. Usuarios criticaron la decisión: «Momo tieso viendo cómo lo clavaron sin viaje», «¿Día de la Madre y dejan al hijo para irse en pareja? Como que no estoy entendiendo, ¡malísimo!», «¿Ese regalo justo en el Día de la Madre? No da, pobre Momo», «Si tengo dos hijos menores… No voy sin uno de mis hijos… ¡Horrible actitud!».

La respuesta de Jimena

Barón no se quedó callada y aclaró en Instagram: «Tranquilos que Momo acaba de venir del sur y en 3 semanas lo acompañamos todos a Brasil a que vaya a surfear una semana». Además, remarcó: «Tiene cole, no puede faltar tanto, che».

La artista explicó que el viaje fue un regalo especial para ella como madre, y que Momo tendrá su propia aventura pronto. Esto calmó a muchos seguidores, quienes destacaron su dedicación familiar.

Celebración del Día de la Madre

Ese mismo día, Barón publicó un posteo emotivo dedicado a su mamá y sus hijos. «A mis dos pimpollos que hacen que mi mundo tenga siempre flores. Pase lo que pase, con ustedes siempre es primavera. Los amo siempre y para siempre, Mamá», escribió. También agregó: «Y a mi mami que me dio la vida y tanto más. Feliz día a todas las mamás que ejercen con tanto amor y pasión, siempre serán las verdaderas heroínas de esta historia».

El post incluyó fotos familiares con sus hijos Momo y Arturo, y su madre, mostrando un lado tierno de la celebridad.

Reflexión sobre maternidad y viajes

Este incidente resalta debates sobre cómo las madres manejan viajes y responsabilidades. Barón, con su respuesta directa, demostró equilibrio entre su rol maternal y momentos personales. El viaje a Miami fue un escape breve, mientras que el plan con Momo en Brasil muestra inclusión futura.

En resumen, Jimena Barón manejó las críticas con humor y claridad, recordando que la maternidad no es perfecta, pero siempre llena de amor.

