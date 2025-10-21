La despedida más dolorosa: Mercedes Morán y Mey Scápola se despiden del gemelo de Juan Castro.

Tras una larga lucha contra el cáncer, fallece Mariano Castro, gemelo del periodista Juan Castro

Buenos Aires, 18 de octubre – El mundo del espectáculo argentino está de luto tras el fallecimiento de Mariano Castro, de 54 años, ocurrido el viernes 17 de octubre, tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón. Mariano era el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, quien falleció en 2004.

El sábado por la tarde, familiares y amigos se reunieron en el Cementerio de Chacarita para darle el último adiós. Paralelamente, quienes fueron sus seres más cercanos utilizaron las redes sociales para expresar su dolor.

La emotiva despedida de su expareja

Mey Scápola, expareja de Castro y madre de su hijo León, compartió una conmovedora fotografía en blanco y negro de ambos con su hijo. “Descansa Marianito… Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo”, comenzó su mensaje. “Te fuiste en paz. La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”, añadió, agradeciendo el apoyo recibido.

El apoyo del círculo íntimo y la despedida de su exsuegra

La publicación de Scápola se llenó inmediatamente de muestras de cariño de colegas y amigos como Darío Barassi, Dolores Fonzi, Carla Peterson y Andy Kusnetzoff, entre muchos otros.

Mercedes Morán, actriz y madre de Mey, también se despidió de quien fuera su yerno. “Qué tengas un lindo viaje, Mariano de mi corazón”, escribió en sus redes sociales junto a una imagen del hombre con su nieto, León, dejando una última y tierna despedida familiar.

fuente:https://www.clarin.com/fama/desgarradora-despedida-mercedes-moran-mey-scapola-mariano-castro-gemelo-juan-castro_0_Ue8RlxzmkB.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawNkdElleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEzdlVZcTJyR1BzZmc5MU5NAR49K-_iCz8sKLKeXIWrGNiLI5KE6TIIFNbveLqOoZ2gZt3aC2m4tkwHyOVkIg_aem_3iol6HG2C949Q1R7RSFYCw#Echobox=1761049993