Tormentas aisladas y viento fuerte: así estará el clima este lunes en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia amaneció este lunes 20 de octubre con una temperatura de 16°C, cielo mayormente nublado y viento leve del oeste a 17 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La humedad se ubica en 48%, la presión en 998.4 hPa y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros.

Durante la mañana se espera tiempo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas cercanas a los 16°C.

Hacia la tarde, el panorama cambia: se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40% y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, provenientes del sector oeste.

Para la noche, el SMN mantiene el alerta por posibles chaparrones, con vientos moderados a fuertes de hasta 69 km/h y una temperatura que rondará los 15°C.

El sol saldrá a las 06:26 horas y se pondrá a las 20:05.

Pronóstico extendido para los próximos días

Martes: mínima de 9°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 10°C y máxima de 21°C, condiciones algo nubladas.

Jueves: mínima de 11°C y máxima de 16°C, inestable con posibilidad de lluvias.

Viernes: mínima de 9°C y máxima de 17°C, nubosidad variable.

Sábado: mínima de 7°C y máxima de 13°C, descenso de temperatura.

Domingo: mínima de 7°C y máxima de 8°C, fresco y con probables chaparrones aislados.