Milei ridiculizado en Estados Unidos y con muchisimos problemas para hacer la campaña

Milei tiene muchos problemas para hacer campaña, tanto por los repudios como las dificultades que tienen sus candidatos, entre ellos Diego Santilli, cuya cara no aparecerá en la boleta.

En la mesa de Mirtha Legrand, junto con Patricia Bullrich, se hizo la víctima y no aclaró por que Espert tuvo que bajar su candidatura.

En Saturday night live se burlaron de Milei, a quien compararon con Austin Powers.

El gobierno prepara una truchada en escrutinio para disfrazar la derrota y no va a sumar los votos a Fuerza Patria de referentes justicialistas como Gildo Insfran, Jorge Capitanich, y Ricardo Quintela.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: