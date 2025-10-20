Volcó en el barrio Moure y dio positivo en el test de alcoholemia

Este lunes cerca de las 6 de la mañana en el barrio Moure personal policial acudió a un siniestro vial.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida 10 de Noviembre y Ricardo Tora, donde un vehículo Renault Duster terminó volcado sobre la calzada.

Al arribar al lugar, personal policial constató que la conductora del rodado no presentaba lesiones, aunque evidenciaba signos de haber ingerido alcohol.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del área de Tránsito Municipal, cuyo personal realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2.68 gramos por litro de alcohol en sangre.

Como consecuencia, se labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro del vehículo, conforme al protocolo vigente.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, en conjunto con inspectores de Tránsito Municipal.