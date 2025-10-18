Preparando el verano: Pedro Alfonso y Juli Poggio juntos en Carlos Paz

Este verano, Pedro Alfonso incorpora a Juli Poggio, la joven actriz y figura muy querida por el público, que tras su paso por Gran Hermano se consolidó como una de las personalidades más populares y carismáticas de su generación: “Estoy feliz de formar parte de este elenco porque amo los desafíos, me encanta el elenco, amo Carlos Paz y estoy segura que lo voy a pasar genial”, aseguró Juli.

Será la primera vez que Pedro y Juli compartan escenario, quienes prometen frescura, humor y una gran conexión con el público. El gran Yayo Guridi, actor y humorista, aportará su sello inconfundible al espectáculo como dupla de Alfonso.

El estreno será el 25 de diciembre en el Teatro del Lago de Carlos Paz, con una producción de primer nivel y el sello característico de las comedias de Alfonso: entretenimiento asegurado para toda la familia con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.