Sábado primaveral en Comodoro Rivadavia: máxima de 24°C

Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 18 de octubre con 7.5°C, cielo algo nublado y una atmósfera estable, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad es del 58 %, la presión en 1014.2 hPa, y el viento soplaba levemente desde direcciones variables a apenas 2 km/h.

A lo largo de la jornada se prevé un ascenso térmico notable, con una máxima estimada de 24°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana y la tarde, con vientos moderados del norte y del oeste, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h hacia el final del día.

Para el domingo, el SMN anticipa una jornada más cálida, con una mínima de 15°C y una máxima cercana a los 29°C, manteniéndose el cielo mayormente despejado.