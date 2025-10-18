Rada Tilly recibe al especialista español Alberto Álvarez Filgueira para una capacitación en gestión deportiva

La Asociación Civil en Ciencias del Deporte de Chubut (ACCDCHUBUT), con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, la Municipalidad de Rada Tilly y el Ente Autárquico Comodoro Deportes, invita a participar de la disertación “Gestión institucional como herramienta para la Educación Física y el Deporte”, que contará con la presencia del destacado profesional español Lic. Alberto Álvarez Filgueira.

Filgueira es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, docente del Máster en Dirección de Organizaciones de Actividad Física, director de Deportes de la comunidad de Parla, y ex director de Deportes de Madrid (2019). Además, se desempeña como colaborador CSD, lo que lo convierte en una de las voces más reconocidas en materia de gestión deportiva institucional.

El encuentro —que tendrá lugar este sábado 18 de octubre, de 15 a 18 horas, en el Centro Cultural de Rada Tilly— contará también con la participación de los disertantes invitados Jorge Mérida y Cristian Nieva, junto a otros referentes del deporte y la educación física de la región.

La jornada forma parte de las acciones de capacitación permanente impulsadas por la ACCDCHUBUT, con el objetivo de promover el ejercicio físico y fortalecer las herramientas de gestión dentro de las instituciones deportivas.

La actividad cuenta con aval académico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y será libre y gratuita, dirigida a profesores, entrenadores, dirigentes deportivos, estudiantes y público interesado en la gestión del deporte.