Fin de semana con sabor y tradición en el “Patio Norteño” del Club Veteranos de Laprida

Este fin de semana, el Club Veteranos de Laprida abrirá sus puertas para una nueva edición del “Patio Norteño”, una propuesta cultural y gastronómica que promete reunir a familias, artistas y emprendedores de toda la región en dos jornadas colmadas de tradición y encuentro.

El evento se desarrollará sábado 18 y domingo 19 de octubre en el predio del club, con una amplia oferta de platos regionales como empanadas, humitas, locro, asado y otras delicias criollas, además de la presencia de cerveceros locales y stands de artesanías.

Durante ambas jornadas habrá actuaciones de grupos folclóricos y de danzas, en un ambiente festivo que busca celebrar la identidad cultural del norte del país en tierras patagónicas.

Horarios:

Sábado: de 12 a 00 hs

Domingo: de 12 a 22 hs

Entrada libre y gratuita