Agenda del fin de semana: música, deporte, ferias y cultura en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades culturales, deportivas y recreativas, organizadas por distintas instituciones locales y con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio.
Entre las principales propuestas se destacan espectáculos musicales, teatro, ferias gastronómicas, eventos solidarios y encuentros deportivos, con opciones para toda la familia y acceso libre en la mayoría de las actividades.
Corrida y Caminata “Comodoro Rosa”
-
Sábado 18 – 14:00 hs
-
Gimnasio Municipal Nº2
Actividad solidaria en el marco del Mes Rosa, con el objetivo de promover la concientización sobre la prevención del cáncer de mama.
+info: @comodororosa
-
“Comodoro Comedy Club” – Teatro Dislocador (sábado 21:00 hs)
-
REM – Ma’ Que Teatro (sábado 21:00 hs)
-
“Funeral” – Ma’ Que Teatro, Biblioteca Astra (domingo 20:00 hs)
-
Oktoberfest en El Rincón
-
Sábado 18 – 18:00 hs
-
Rincón Cultural
Una celebración cervecera con música, gastronomía y espíritu festivo.
+info: @el_rincon_cultural
-
-
Más actividades destacadas
-
Senderos: Música y Canto de Tanto Andar – Museo Nacional del Petróleo (sábado 18 hs)
-
Newcom Diversidad – Cancha Auxiliar Huergo (sábado 19 hs)
-
Sarao: Canciones Ilustradas – Espacio Collage (sábado 21 hs)
-
Retro Fiesta – Sótano Pub (sábado 22 hs)
-
Misa en Campo Abierto – Estancia El Sol (sábado 25)
-