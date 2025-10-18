Close Menu
sábado, octubre 18
Ciudad

Agenda del fin de semana: música, deporte, ferias y cultura en Comodoro Rivadavia

Desde recitales y teatro hasta caminatas solidarias y sabores regionales, la ciudad ofrece múltiples propuestas para disfrutar el fin de semana.
Comodoro Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades culturales, deportivas y recreativas, organizadas por distintas instituciones locales y con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio.

Entre las principales propuestas se destacan espectáculos musicales, teatro, ferias gastronómicas, eventos solidarios y encuentros deportivos, con opciones para toda la familia y acceso libre en la mayoría de las actividades.

Corrida y Caminata “Comodoro Rosa”

  • Sábado 18 – 14:00 hs

  • Gimnasio Municipal Nº2
    Actividad solidaria en el marco del Mes Rosa, con el objetivo de promover la concientización sobre la prevención del cáncer de mama.
    +info: @comodororosa

  • “Comodoro Comedy Club” – Teatro Dislocador (sábado 21:00 hs)

  • REM – Ma’ Que Teatro (sábado 21:00 hs)

  • “Funeral” – Ma’ Que Teatro, Biblioteca Astra (domingo 20:00 hs)

  • Oktoberfest en El Rincón

    • Sábado 18 – 18:00 hs

    • Rincón Cultural
      Una celebración cervecera con música, gastronomía y espíritu festivo.
      +info: @el_rincon_cultural

  • Más actividades destacadas

    • Senderos: Música y Canto de Tanto Andar – Museo Nacional del Petróleo (sábado 18 hs)

    • Newcom Diversidad – Cancha Auxiliar Huergo (sábado 19 hs)

    • Sarao: Canciones Ilustradas – Espacio Collage (sábado 21 hs)

    • Retro Fiesta – Sótano Pub (sábado 22 hs)

    • Misa en Campo Abierto – Estancia El Sol (sábado 25)

