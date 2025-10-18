Agenda del fin de semana: música, deporte, ferias y cultura en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades culturales, deportivas y recreativas, organizadas por distintas instituciones locales y con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio.

Entre las principales propuestas se destacan espectáculos musicales, teatro, ferias gastronómicas, eventos solidarios y encuentros deportivos, con opciones para toda la familia y acceso libre en la mayoría de las actividades.

Corrida y Caminata “Comodoro Rosa”