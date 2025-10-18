Continúa la intensa búsqueda de la pareja desaparecida al norte de Comodoro Rivadavia

La Policía del Chubut mantiene activo el amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja desaparecida desde el pasado 4 de octubre. Este viernes por la tarde, los equipos hallaron la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban, empantanada y con las puertas cerradas, en una zona de difícil acceso al norte de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con La Posta Comodorense, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario mayor Lucas Cocha, detalló el trabajo que se viene realizando en el terreno:

“Ayer en la mañana se hizo un sobrevuelo por la zona en avionetas. El jefe de la Brigada de Búsqueda de Personas estuvo a cargo de esa inspección. En un momento se pudo ver un punto que generó una duda, y luego se corroboró con personal de vehículos 4×4 que era el lugar donde estaba la camioneta”, explicó Cocha.

El operativo terrestre se organizó horas después.

“A las tres de la tarde armamos una comisión y junto con el ministro de Seguridad, el jefe de Búsqueda de Personas y equipos de canes, moto y montada, salimos hacia la zona, ubicada a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova. El rodado estaba empantanado, con las puertas cerradas, lo que evidencia que no pudieron seguir viaje y descendieron del vehículo”, precisó el comisario.

Cocha agregó que el terreno es particularmente complejo:

“Es una zona de cañadones, muy alejada tanto de la costa como de la Ruta 3. Hoy a las cinco de la mañana se reunió personal de las fuerzas nacionales y grupos especiales de Rawson, que partieron nuevamente hacia el área para continuar con la búsqueda”, informó.

Las tareas se extendieron hasta altas horas de la noche del viernes y contaron con la colaboración de civiles con vehículos 4×4, además de equipos de rescate y brigadistas especializados.