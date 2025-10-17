Torres presentó en Comodoro los bienes incautados por corrupción y narcotráfico que serán rematados para obras públicas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en Comodoro Rivadavia un acto considerado histórico para la provincia: la presentación de bienes incautados en causas por corrupción y narcotráfico, que serán rematados y reinvertidos en obras públicas mediante la Ley de Extinción de Dominio, impulsada por su gestión y aprobada por la Legislatura en 2024.

Durante la jornada se exhibieron camionetas, automóviles, equipos viales e incluso viviendas que pasarán a formar parte del patrimonio público. Los fondos obtenidos de su venta serán destinados, en esta primera etapa, a obras pluviales en Comodoro Rivadavia, en el marco de un programa provincial de reinversión de activos ilícitos.

El acto contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; autoridades de la Policía del Chubut, legisladores, funcionarios judiciales y miembros del gabinete provincial.

“Este es el primero de muchos remates”

Durante su discurso, Torres celebró la puesta en marcha de esta política pública y remarcó:

“Este es el primero de muchos remates que vamos a hacer, para seguir devolviéndole a toda la ciudadanía, por lo menos algo de todo lo que estos miserables han robado durante tanto tiempo”.

El mandatario destacó además que la Ley de Extinción de Dominio “marca un antes y un después en Chubut”, y felicitó a los legisladores y equipos técnicos que permitieron avanzar en su aplicación.

“Estamos viendo vehículos de alta gama y una máquina valuada en más de 400 millones de pesos que ahora va a estar al servicio de los caminos de la provincia, mejorando la calidad de vida de los chubutenses”, señaló.

Torres también hizo hincapié en el daño social que deja la corrupción:

“No es solo el costo económico, sino también el costo social y de vidas que lamentablemente perdimos. Los que se robaron esas obras hoy están presos o procesados; y los bienes que alguna vez simbolizaron la corrupción, hoy van a estar al servicio de la gente”.

“En beneficio de la sociedad”

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, subrayó el objetivo de la ley:

“Mientras algunos se sacan fotos con los delincuentes, nosotros les sacamos los bienes y los rematamos en beneficio de la ciudadanía. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros”.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, destacó la decisión política del gobernador:

“Terminar con la corrupción en Chubut es una decisión política. Los chubutenses estaban acostumbrados a la impunidad. Este es un momento bisagra, porque los bienes que alguna vez fueron símbolo del delito hoy se transforman en herramientas de trabajo”.

Bienes recuperados al servicio de la comunidad

Los bienes presentados —camionetas, automóviles, maquinarias y viviendas— pertenecían a exfuncionarios condenados por delitos contra la administración pública y a personas vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con lo informado, la maquinaria vial será destinada a Vialidad Provincial, mientras que otros bienes serán subastados públicamente, destinando los fondos a infraestructura prioritaria, con foco en obras pluviales para prevenir inundaciones en Comodoro Rivadavia.

Reconocimiento a la labor policial

Durante el acto, Torres también reconoció el trabajo de la Policía del Chubut, que intervino en los procedimientos donde fueron recuperados los bienes.