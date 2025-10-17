Rescatan a dos jóvenes víctimas de trata de personas en Comodoro Rivadavia

En el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación, personal de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia – Sección Trata de Personas llevó adelante un operativo en la zona sur de la ciudad que permitió el rescate de dos mujeres jóvenes, víctimas de este grave delito.

La intervención se desarrolló en un inmueble ubicado en el sector conocido como “Rincón del Diablo”, donde se procedió a la detención de una persona mayor de edad, señalada como presunto tratante, imputado por el delito previsto en la Ley Nacional N° 26.482.

El procedimiento fue encabezado por el Subcomisario Daniel Debis y contó con la participación del Grupo GEOP de la Policía del Chubut, así como del personal de la Comisaría de la Mujer Zona Sur y la Dirección en la Lucha contra la Trata de Personas.

Durante el operativo, las víctimas fueron asistidas por equipos interdisciplinarios que brindaron contención psicológica, atención médica y acompañamiento legal, en coordinación con organismos especializados en protección de derechos.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Fiscal General Dra. Escribano y de fiscales especializados en trata de personas, conduce la investigación judicial del caso.

Además, la Policía Federal Argentina brindó apoyo logístico para la custodia del detenido, quien fue alojado en sus instalaciones mientras continúa la investigación.

Desde la Policía del Chubut destacaron la importancia del trabajo articulado entre la Justicia Federal, las fuerzas policiales y los organismos provinciales, así como el rol clave de la denuncia ciudadana en la detección de situaciones de explotación y vulnerabilidad.

El procedimiento reafirma el compromiso de la Policía del Chubut y de los organismos judiciales en la prevención, investigación y erradicación de la trata de personas, uno de los delitos más graves que atentan contra la libertad y la dignidad humana.