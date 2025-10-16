Close Menu
viernes, octubre 17
Mileilandia

Milei sin respuestas

Saul

El presidente no pudo responder ninguna de las preguntas del periodista Eduardo Feinmann, entre ellas las relativas al acuerdo con Estados Unidos y la realidad económica, que incluye el hecho cierto y concreto de que el 80% de los argentinos no llega a fin de mes.

Luis Caputo adelantó que, en caso de una victoria de LLA en las elecciones del 26, se viene la reforma laboral, que incluye fin de las indemnizaciones y recorte del régimen de vacaciones y horas de trabajo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

