Milei sin respuestas

El presidente no pudo responder ninguna de las preguntas del periodista Eduardo Feinmann, entre ellas las relativas al acuerdo con Estados Unidos y la realidad económica, que incluye el hecho cierto y concreto de que el 80% de los argentinos no llega a fin de mes.

Luis Caputo adelantó que, en caso de una victoria de LLA en las elecciones del 26, se viene la reforma laboral, que incluye fin de las indemnizaciones y recorte del régimen de vacaciones y horas de trabajo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: