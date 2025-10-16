“Sueño Ácido”: desarticulan red de distribución de drogas sintéticas vinculada entre El Bolsón y Comodoro Rivadavia

Un importante operativo antidrogas denominado “Sueño Ácido” fue desplegado este jueves por la Policía del Chubut, tras una investigación que comenzó a partir de un robo ocurrido en julio pasado en el centro de Comodoro Rivadavia. El procedimiento culminó con allanamientos simultáneos en la localidad rionegrina de El Bolsón, donde se secuestró una gran cantidad de drogas sintéticas y plantas de marihuana, y se imputó a dos personas mayores de edad.

Las actuaciones comenzaron el 24 de julio de 2025, cuando personal policial que patrullaba el sector de Ameghino y Rivadavia observó que un hombre había roto el cristal de un vehículo y huido del lugar. El ladrón fue detenido inmediatamente y, al revisar el vehículo, se constató que lo sustraído eran dos bolsas termoselladas con 540 gramos de cannabis sativa.

El material pertenecía al propietario del rodado, quien fue posteriormente identificado. Del análisis de cámaras de seguridad se descubrió que, momentos antes del robo, el dueño del vehículo había realizado un intercambio de sustancias con otra persona, hecho que originó la intervención de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Analía Ruiz (Auxiliar Fiscal) y el Fiscal General Dr. Sánchez.

De Comodoro a la Comarca Andina

A partir de las primeras pesquisas, los investigadores de la División Drogas Peligrosas de Comodoro Rivadavia lograron determinar que el proveedor de la sustancia provenía de El Bolsón (Río Negro).

Ante este hallazgo, la División Drogas de la Comarca Andina, bajo la dirección del Subcomisario Matías Maglione, tomó intervención y realizó durante tres meses tareas de seguimiento, vigilancia y análisis de encomiendas, descubriendo que el sospechoso tenía dos domicilios, uno de ellos en la zona de Mallín Ahogado, donde se producía y almacenaba la droga.

Con los elementos reunidos, la Unidad Fiscal solicitó al Juzgado Federal de Garantías las órdenes de allanamiento correspondientes, que se ejecutaron este jueves a las 09:00 horas, con participación de personal de las divisiones de El Bolsón, Esquel y Guardia de Infantería.

Durante los procedimientos se incautó una gran variedad de sustancias, entre ellas:

41 troqueles de LSD (dietilamida del ácido lisérgico)

1 envoltorio de MMDA (metilamina del ácido lisérgico)

Ketamina en polvo cristalina

10 pastillas de éxtasis de distintos colores

2 goteros con líquido de LSD

2 balanzas de precisión

23 plantas de cannabis sativa

Hongos alucinógenos (100 gramos)

150 gramos de cannabis en flores

Máquina selladora al vacío y bolsas para empaque

Drogas de diseño y alto poder psicoactivo

Según detalló el Subcomisario Daniel Debis, jefe de la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, el imputado “se dedicaba no solo a la producción y distribución de cannabis sativa, sino también a la venta de drogas de diseño o psicodélicas con un alto grado de peligrosidad para la salud de las personas”.

Tanto un hombre como una mujer mayores de edad quedaron imputados y supeditados a la causa, en infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.