El Municipio colabora con la búsqueda de las dos personas desaparecidas en Comodoro

Funcionarios municipales se reunieron con autoridades de la Policía del Chubut y definieron brindar apoyo logístico en la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Inés Morales, vecinos de nuestra ciudad desaparecidos desde hace varios días.

El encuentro se llevó adelante este jueves, en horas de la mañana, con la presencia del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo; Julio Retamal, de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Provincia; y el jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut, Patricio Rojas.

En ese marco, Miguel Gómez indicó que “nos expresaron algunas necesidades operativas que tenían, por lo que determinamos colaborar con personal de Defensa Civil, vehículos, un teléfono satelital y alimentos para los agentes que se encuentran trabajando en la búsqueda”.

“Nuestro mayor deseo es que esta búsqueda tenga resultados positivos en las próximas horas, por lo que vamos a seguir acompañando el trabajo de la Policía del Chubut en todo lo que es logística y en todo aquello que nos soliciten”, remarcó el funcionario.