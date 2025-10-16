La Legislatura chubutense aprobó unánime repudio frente al alarmante crecimiento de femicidios en Argentina, durante el último mes

Ante la presentación realizada por la diputada, Vanesa Abril, junto a sus compañeros de bloque, los legisladores chubutenses expresaron el más enérgico y absoluto repudio a las decisiones políticas del presidente Milei y sus aliados, por el desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

En la sesión ordinaria de hoy jueves, diputadas y diputados de la Legislatura del Chubut, aprobaron por unanimidad el repudio frente al alarmante crecimiento de femicidios, acaecidos en la República Argentina, durante el mes de octubre de 2025. “Desde este recinto solicitamos que el Gobierno Nacional revea estas medidas de vaciamiento a estas políticas públicas de género”, manifestó la diputada y autora del proyecto, Vanesa Abril.

En ese marco, Abril explicó que “es un repudio que presentó nuestro bloque ‘Arriba Chubut’, algo que ya se habló en la sesión anterior, antes de que el oficialismo nos deje sin quorum, respecto de los femicidios. Específicamente, en ese momento, se trataba de los narcos femicidios y la situación que se había vivido en Buenos Aires. Hoy me tengo que referir a que estamos viendo un incremento en estos tiempos, y sin ir más lejos la última semana aumentó el número de femicidios en nuestro país”.

“Las estadísticas indican que en este año -2025- tuvimos 185 femicidios en Argentina. Esto significa que es un femicidio cada 35 horas, pero en los últimos cinco días se registraron 9 femicidios; es decir que esto se agravó, uno cada 13 horas en distintas provincias de nuestro país”, repasó la legisladora comodorense.

En ese marco, Abril puntualizó que “el más resonante fue el doble femicidio en la provincia de Córdoba, porque el autor del hecho -la ex pareja de una de las víctimas- era militante activo de una organización conocida como ‘Varones Unidos’, que son quienes cuestionan las políticas de género en nuestro país”, y señaló que “en este contexto, el autor del femicidio ha tenido vínculos y se lo ha visto en fotografías con dos de los principales referentes o asesores del presidente Milei, personas a las que Milei escucha mucho, como lo son Agustín Laje y Nicolás Márquez, que también nos hemos cansado de escucharlos respecto a qué piensan de las políticas de género”.

Asimismo, Abril sostuvo que “hoy en este recinto, a lo largo de toda la sesión, hablamos de inclusión y de las poblaciones vulnerables, y dimos el ejemplo de la construcción de políticas y programas de acompañamiento a las Personas Mayores, sin embargo, a nivel nacional no podemos decir lo mismo, ya que estos femicidios no los podemos considerar hechos aislados”.

Y añadió: “esto se debe a la ausencia de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional, por haber desmantelado los programas que venían funcionando, y podemos enumerar el programa Acompañar, la Línea 144, la Ley Brisa, y otras políticas de acompañamiento a las víctimas de género, y algunas que tienen relación con la capacitación y difusión de dicha la cuestión”.

“Es muy importante repudiar estos hechos y que está Legislatura marque una posición, porque a las mujeres nos dijeron que quienes defendíamos las cuestiones de género nos habíamos pasado tres pueblos, y lo que yo le preguntó al presidente Milei ‘es si él no se pasó tres pueblos con estas políticas de ajuste y vaciamiento del Estado’”, cuestionó la diputada provincial.

Para finalizar, la legisladora solicitó que el Gobierno Provincial garantice y amplie el presupuesto asignado a políticas de género, avalando su ejecución efectiva en todo el territorio chubutense y a la condena pública y explícita a discursos de odio y negacionismo de género, pero los diputados y las diputadas del bloque Despierta Chubut no acompañaron la iniciativa.

*Repudio “al acuerdo” con el presidente Trump*

Ante el no acompañamiento al repudio presentado por diputados de la oposición, en referencia al supuesto acuerdo del presidente Milei y su par de los Estados Unidos, Donald Trump, Abril señaló que “no podemos mirar para otro lado, es importante repudiar el avance del presidente norteamericano sobre su par argentino. No sé quién es más responsable, si Milei por permitirse subestimar de la manera en que lo hizo o Donald Trump”.

“De cualquier manera, me parece grave que el oficialismo de la provincia no acompañe este repudio, y es de suma importancia que en cada una de las Cámaras de legisladores del país se repudie este hecho, y no debemos dejar de decir que es una barbaridad que en el marco de una elección legislativa el presidente norteamericano esté manifestando que su apoyo es hacia la figura de Milei y no hacia los argentinos, que tampoco sabemos todavía en qué consiste el apoyo y el supuesto acuerdo, incluso poco sabemos a qué se deben tantos viajes, porque la realidad es que en Argentina no estamos viendo ningún reflejo de estas negociaciones”, culminó.