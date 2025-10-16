Llugdar: “Preocupa la salida de YPF por la pérdida de empleo y el saneamiento ambiental”

José Llugdar, secretario general del sindicato de Petroleros Jerárquicos, expresó a ABC Radio por FM Records que “Hay que manifestar primero la preocupación que se vaya YPF, no solo de Comodoro sino de toda la Cuenca y Río Grande, y la cantidad de trabajadores que se pierden repercutiendo en la comunidad. Esto se lo dije al gobernador y él lo sabe”.

El dirigente, que se reunió con Ignacio Torres por este tema, agregó que “Otro de los temas que tenemos que esperar a ver qué sucede es esto que anunciará PAE, pero también nos preocupa mucho el tema del saneamiento ambiental. YPF explotó estas áreas por 120 años y hay un procedimiento ambiental para cumplir para su abandono”.

Luego confirmó que “Tuvimos una reunión con el ministro Ponce y vamos a preparar un informe para trabajar todos juntos y darle al gobernador las herramientas para definir los pasos a seguir”.

Para Llugdar, “El fracaso sería que YPF no responda con las responsabilidades que tiene y el problema es que alguien no cumplió con su compromiso. Junto también a la Municipalidad vamos a tener que trabajar en el medio ambiente, porque si nos ven divididos estaremos haciendo el juego que ellos quieren”.

Por último, se refirió al rol sindical y dijo que “No va a ser fácil para los dirigentes por el lugar que les corresponde, así de simple. Tenemos que poder mirarnos a la cara y decir que hicimos la parte que nos corresponde”.