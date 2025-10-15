¿Quién es el famoso inesperado que reemplazará a Maxi López en MasterChef?

El conductor Marley será quien reemplace a Maxi López en la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) luego de que el exfutbolista debiera viajar de urgencia a Suiza, donde reside, para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, tras un incidente doméstico.

En diálogo exclusivo con Primicias Ya, Marley confirmó la noticia: «Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también», reveló el popular conductor. Sobre su experiencia en el reality, añadió: «Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana».

El motivo del viaje urgente de Maxi López

La partida repentina de López se debió a un preocupante episodio que vivió su esposa, quien se encuentra en el séptimo mes de embarazo. A través de Instagram, Daniela Christiansson relató que un pintor que trabajaba en su casa de Ginebra sufrió la explosión de un spray de pintura «supertóxico» mientras ella se encontraba en el lugar con su hija Elle y su perrita.

«Qué día… Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada… un susto», describió en sus redes. Afortunadamente, aclaró que el incidente no tuvo consecuencias graves: «Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok».

El desafío de Maxi López en MasterChef

Desde el inicio se especuló con que la participación de López en el reality sería complicada debido a que debió trasladarse desde Suiza, donde vive con su familia, para grabar el programa. El exfutbolista había debutado recientemente en la competencia culinaria, pero su permanencia se vio interrumpida por esta emergencia familiar.

Marley, un conductor muy asociado a la pantalla de Telefe, se perfila así como el reemplazante ideal para mantener la dinámica del programa mientras se espera el posible retorno de López.

Fuente:https://www.a24.com/primiciasya/exclusivo-la-palabra-del-famoso-menos-esperado-que-reemplazara-maxi-lopez-masterchef-celebrity-n1487451