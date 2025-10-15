Mercados en alerta: cómo reaccionan el dólar y las acciones tras declaraciones de Biden

La contundente advertencia del expresidente Donald Trump -«Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina»- desató una ola de nerviosismo en los mercados locales, provocando una fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street, un aumento del dólar y un salto del riesgo país, que volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos.

Impacto Inmediato en las Cotizaciones

El anuncio generó una reacción negativa inmediata:

El riesgo país escaló hasta los 1.042 puntos básicos .

Las ADR (acciones argentinas en Nueva York) abrieron con fuertes pérdidas.

Los bonos soberanos retrocedieron en un promedio de 5 puntos.

El dólar en todas sus cotizaciones cerró con alzas.

Las Cotizaciones del Día

Dólar Blue: $1.465

Dólar CCL: $1.468

Dólar MEP: $1.444

Dólar oficial: $1.415

Leve Recuperación Hacia el Cierre

Tras la fuerte caída inicial, los mercados mostraron un pequeño rebote hacia el final de la jornada, aunque insuficiente para compensar las pérdidas.

Acciones: Pampa Energía subió un 1,7% y Supervielle un 1,3%. Central Puerto fue la más destacada con una suba del 9,6%.

Bonos: Mostraron leves recuperaciones, con el AL30 liderando las subas con un 0,54%.

Incertidumbre y Expectativa

El contexto generó incertidumbre entre los inversores, especialmente porque no se confirmó la esperada compra de bonos argentinos por parte del Tesoro de Estados Unidos, una medida de apoyo que se había mencionado previamente.

La atención ahora está puesta en los anuncios que prometieron los ministros Sturzenegger y Caputo para contrarrestar el efecto de las polémicas declaraciones y tranquilizar al mercado.

