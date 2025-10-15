Feriado inesperado: quiénes no trabajarán el lunes 20 de octubre

El Gobierno nacional oficializó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial que el lunes 20 de octubre será feriado en todo el país, creando así un fin de semana largo de tres días consecutivos. La medida, que se enmarca en la ley de feriados turísticos, tiene como objetivo principal dinamizar el turismo interno y las economías regionales.

¿Quiénes tendrán libre?

El feriado será de cumplimiento obligatorio para la mayoría de los sectores:

Sector público: Las oficinas administrativas permanecerán cerradas, con guardias mínimas para servicios esenciales.

Sector educativo: No habrá clases en todos los niveles.

Sector privado: Aplica para comercios, bancos y empresas. Los trabajadores que deban prestar servicios recibirán una paga adicional según la legislación laboral.

Impacto en la economía y el turismo

La medida representa un fuerte impulso para el sector turístico:

Se esperan más de 2 millones de viajes en todo el país.

La ocupación hotelera en destinos clave podría superar el 80% .

Destinos beneficiados: Costa Atlántica, Bariloche, Córdoba, Mendoza y Salta, entre otros.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la decisión, destacando que estos fines de semana largos son «fundamentales para las pymes turísticas, gastronómicas y comerciales».

Aspectos clave a tener en cuenta

El feriado no es trasladable ni compensatorio.

Los bancos y los mercados financieros no operarán durante esa jornada.

Muchas familias ya están planificando viajes cortos y escapadas a destinos cercanos.

Conclusión

Con este nuevo feriado, el Gobierno continúa con la estrategia de generar fines de semana largos extracalendario para fomentar el turismo interno y ofrecer oportunidades de descanso y recreación a la población.

